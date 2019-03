Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

"Lo importante era volver a conquistar los tres puntos. Mantuvimos el arco en cero. No fue tan buen partido como hicimos el primero: Cerro nos llegó más, nosotros fallamos en algunas cosas puntuales; son cosas que tenemos que corregir. Pero son tres puntos que en el Tróccoli no son fáciles", comentó Álvaro Gutiérrez al inicio de la conferencia de prensa posterior al encuentro.

Entre los aspectos destacados, además del arco en cero fue "la contundencia. Nos costó mucho generar fútbol. Cuando tuvimos los espacios nos equivocábamos en la resolución. Tenemos gente que si le queda una la manda a guardar", valoró.

De todas formas admitió que hubo errores en el juego aéreo: "Para mi gusto nos cabecearon mucho adentro del área teniendo la estatura que tenemos, son cosas que vamos a tener que analizar y corregir. Nos cabecearon dos o tres veces, pero no sé si fue mérito de ellos o porque nosotros marcamos mal".

Sí quedó conforme con los defensores en al no complicarse saliendo jugando, primero enfocándose en recuperar. "Es el ABC de un defensa: hay que defender primero, lo primordial es no arriesgar. Nos pueden meter goles, pero que sean virtudes del rival y no porque nosotros hayamos intentado algo que si la hubiésemos despejado no hubiese pasado nada", explicó.

Conferencia de Álvaro Gutiérrez tras el triunfo de Nacional 2-0 a Cerro: https://t.co/0LeJbNBBHl — Juan Pablo Romero (@jpromeroh) 30 de marzo de 2019

El estado de la cancha.

"Incidió bastante. Es un campo totalmente diferente a lo que estamos acostumbrados: el césped está alto, se hizo mucho más lento incluso para la ejecución de pases; nos influyó".

El plantel.

"No me puedo quejar. Hay jugadores de trayectoria que han quedado afuera y han venido a entrenar como un juvenil recién ascendido. Así va a ser la tónica porque el campeonato es largo. Y si tenemos la suerte de seguir en Copa Libertadores vamos a jugar miércoles y domingo, todos van a tener la oportunidad".

El martes vs. Cerro Porteño.

"No creo que lleguen todos recuperados para el partido con Cerro Porteño. Por suerte tenemos un plantel bastante parejo. Vamos a esperar al lunes que vamos a tener unos índices de recuperación, ahí vamos a optar por los jugadores. Ese índice te marca quién tiene riesgo de lesionarse. Vamos a utilizar todas las herramientas a nuestro alcance".

El análisis de los paraguayos.

"Lo vi muy poco, pero como equipo paraguayo va muy bien de arriba. Tienen un nivel de altura alto, jugadores con mucha experiencia, tres nueves que cualquier grande de Uruguay los quisiera tener (Nelson Haedo Valdez, Joaquín Larrivey, Jorge Benítez y Diego Churín son sus delanteros) y vienen muy bien en el torneo paraguayo".