Alejandro Cappuccio: algunos datos para conocer al nuevo DT de Nacional

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Alejandro Cappuccio llega como director técnico a donde no pudo llegar como zaguero. El nuevo entrenador de Nacional era jugador bajo el mando de Humberto Grondona, quien no solo no lo ponía por ser bajo. Además, lo mandaba a clase. Dedicate a los libros, era el mensaje. La razón del mismo: los ojos celestes y el pelo rubio que lucía Cappuccio en aquel entonces. Ah, y que vivía en Pocitos. Viejos valores.

A las recomendaciones (llamémosle así) de Grondona se sumaba la presión de su familia. El extécnico de Rentistas no dejó el fútbol ni se sacó la remera tricolor. Pero sí cambió de equipo. Pasó a Nacional Universitario donde tuvo una destacada actuación durante años y jugó con el presidente actual, José Decurnex. La frustración de no haber llegado al profesionalismo le volvió por unos segundos el día de su debut como entrenador, cuando entró llorando por el túnel a la cancha del Centenario para dirigir al "Bicho Colorado" frente a los tricolores.

La presión de su familia y el empujón hacia afuera de Grondona dieron como resultado un escribano y abogado que hasta hace poco conjugaba la pelota con las escrituras. El derecho penal, interés que sembró la serie Matlock en su infancia, fue demasiado para él y lo dejó. “Estaba enamorado del derecho penal. Ya de chico leía el código penal. Pero cuando viví la realidad, la tristeza que es la cárcel, los familiares de los presos e incluso el personal de las cárceles, no quise hacer eso todos los días de mi vida”, declaró hace unos meses a Ovación. Por otro lado, Cappuccio despuntó el vicio con el título de preparador físico.

Los rivales aurinegros que enfrentó como juvenil

Cappuccio era titular siempre y hasta llegó a ser capitán en las formativas del tricolor. Por esa época, enfrentaba a jugadores aurinegros que llegaron a Primera, muchos de los cuales se transformaron en íconos de Peñarol: Nicolás Rotundo, Federico Magallanes, Antoncio Pacheco, Martin García, Claudio Flores, Gonzalo de los Santos. En Danubio jugaba quien hoy será parte de su cuerpo técnico: Álvaro Recoba.



Sus inicios como DT

Comenzó a dirigir en 1999. Tenía sólo 20 años y era el técnico de la Sub 19 de Nacional Universitario. En esa época el equipo hacía de sparring y las charlas que tuvo con José Pekerman, Daniel Passarella y Carlos Bilardo sembraron la semilla del técnico. Además, conoció a Sven-Göran Eriksson en una gira por Europa. "En aquel momento Eriksson era como Guardiola ahora", recuerda.

También fue segundo preparador físico de Miguel Ángel Puppo en Fénix y dirigió formativas de Peñarol.