Agustín Canobbio: "Mi punto de quiebre fue esa lesión que no se la deseo a nadie"

Agustín Canobbio no deja de sorprender con sus habilidades y mejora sus cualidades día a día. Este miércoles fue la figura del duelo entre Peñarol y Sporting Cristal por Copa Sudamericana.

Su desempeño en el aurinegro viene siendo explosivo, pero las personas no pueden evitar comparar a este Agustín con su primera versión en el equipo. ¿Qué fue lo que cambió? "Cuando tuve la lesión, mi familia y yo nos preocupamos, pero tenía que intentar transmitir que no estaba tan mal, así que bajé mi ansiedad. De ahí en más empecé a estar más tranquilo. Creo que el punto de quiebre fue esa lesión que no se la deseo a nadie", expresó Agustín luego de la victoria ante el equipo peruano.

Respecto a su presente, Canobbio señaló: "Lo estoy disfrutando con este triunfo, con el pasaje a semis y el momento del plantel. En lo personal estoy tranquilo, voy día a día. Si llega a venir la citación a la selección, bienvenida sea. Sería lograr uno de mis tantos sueños".



"Jugar con público fue algo maravilloso. Fue como la primera vez que me tocó jugar en el Campeón del Siglo. Volvimos a sentir ese aliento, ese plus que te dan nuestros hinchas y lo disfrutamos. Se sintió motivador".

Lo que sigue

"Estamos en el debe como fútbol uruguayo en copas internacionales y queremos tratar de dejar a Peñarol lo mas alto posible. Este grupo tiene hambre de gloria, pero vamos paso a paso".