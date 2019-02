Aguiar sobre su reclamo al club: "Alonso hizo algo parecido o peor"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Mientras espera resolver su futuro, Luis Aguiar se refirió a su salida de Nacional. "Tenía ganas de seguir en el club porque estaba bien y me quedó la espina de no jugar mucho. Tal vez con el cambio de entrenador podía tener alguna otra oportunidad, más allá de que con el 'Cacique' (Medina) nos llevamos muy bien", lamentó el mediocampista en diálogo con Locos por el Fútbol (FM Del Sol).



"Los dirigentes de Nacional querían que siguiera, mismo ofreciéndome menos de lo que ganaba, pero el 31 de diciembre a las 18 horas y cuando estaba por tirar los cuetes, me llamó el presidente (José Decurnex) para decirme que no. Igualmente le agradezco. Que el hombre que toma el timón levante el tubo para informarte eso merece respeto, más habiendo un gerente deportivo que lo podría haber hecho", explicó.

Sobre el reclamo que hizo contra Nacional por los adeudos que la institución tenía con él, dijo: "Iván Alonso, que hoy es el gerente deportivo de Nacional, hizo algo parecido o peor".

"Jorge Fucile habló muy claro y comparto lo que dijo. Él estaba en otra situación. A mí me costó ganarme la gente y, más allá de que alguno siempre te putea, hoy me siento más querido que odiado en Nacional. Eso me deja tranquilo en lo personal", añadió y recordó que estuvo "cinco meses sin cobrar, tirando siempre del barco para adelante sin que nadie se quejara y pensando solo en ganar el Uruguayo".

La posibilidad de jugar en el medio local

"Hablé con Plaza Colonia y Rampla Juniors. Les agradecí y por ahora no estoy decidido sobre lo que voy a hacer. Estoy esperando alguna otra cosa más. El teléfono se está moviendo ahora pero es bastante tarde ya y hay que decidir".

La chance de volver a Perú

"Universitario de Lima se interesó y se enteró el gerente deportivo de Alianza Lima, que me escribió porque se enteró. Fue muy raro que no haya renovado hace un año en Alianza después de haber sido campeón, pero la realidad es que el gerente deportivo no me quiere".

Una eventual vuelta a Peñarol

"Prefiero disfrutar y tomar otros rumbos. No me arrepiento de las decisiones, salvo cuando cometo errores y me mando alguna cagada".