Abulafia presentó los documentos ante Conmebol

Eduardo Abulafia ya presentó ante Conmebol los documentos pertinentes para conseguir la aprobación de idoneidad que le pide la Conmebol.

“He visto cosas en las redes sociales que son ciertas a medias. Que tuve embargos en la década del 90 es cierto, porque se fundieron dos de mis empresas. Pero no me fui del país, me quedé a trabajar acá, pagué y fui sobreseído”, aclaró esta semana a Ovación.

Vale recordar que si el presidente elegido no tienen aprobado este examen, Uruguay se quedará sin representación oficial en la Conmebol ya que el presidente no sería reconocido por la confederación.

Abulafia e Ignacio Alonso, un posible tercer candidato, ya comenzaron las gestiones. Arturo Del Campo se comprometió a hacerlo.

Alejandro Balbi, que ya lo tiene aprobado, reconoció este viernes en Sport 890 que los resultados demoran entre 30 o 40 días.