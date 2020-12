El 1x1 de Nacional contra River Plate en la Copa Libertadores

Repasá el análisis de cada uno de los futbolistas de Nacional en la derrota 2-0 contra River Plate en el partido de ida por los cuartos de final de la Copa Libertadores en el Estadio Libertadores de América de Independiente.

El fraybentino sacó todo por arriba y también estuvo certero por abajo, fuerte en la marca. Las veces que no llegó a tiempo provocó que los atacantes definieran de forma defectuosa, como Santos Borré a los 31'. Una mano suya en el área fue advertida por el VAR y terminó en el gol de penal de Gonzalo Montiel.

Otro buen partido del nacido en Salto, que está creciendo partido a partido. Opacó el trabajo de Rafael Santos Borré y se complementó bien con Mathías Laborda en la retaguardia. El segundo gol de los "Millonarios" se dio cuando ya no estaba en la cancha y Nacional estaba con 10 jugadores. Su lesión no pinta de buena manera pensando en el clásico del domingo.

Llamativamente bajo rendimiento del defensa tricolor. En varias incidencias se juntaron Matías Suárez, Nicolás De la Cruz y Jorge Carrascal por la derecha del ataque de River y superaron al lateral. A él le cobraron la falta del primer penal (no fue) y fue el que perdió la marca de Suárez en el segundo gol. No tuvo un adecuado respaldo de Ayrton Cougo por ese sector.

Al volante tapón de Nacional todavía se lo nota bajo de ritmo. Igualmente, la entrega no faltó y en el primer tiempo quitó un montón de pelotas. La negativo es que varias de ellas terminaron en entregas poco certeras. Salió nuevamente extenuado y fue sustituido por Claudio Yacob.

El melense venía con muy buenos rendimientos, pero no pudo repetir, esta vez jugando unos metros más arriba de lo habitual, como volante por izquierda en un 4-1-4-1. No auxilió de la mejor manera a Oliveros en el lateral y hubo jugadas en la que le hicieron el dos - uno al exjugador de Racing. En el segundo tiempo lo sustituyeron.

Gonzalo Bergessio (5)

En estos partidos de Copa Libertadores de visitante es más lo que lucha que lo que puede definir. Es que al no generar el equipo, el capitán no tiene cómo finalizar las jugadas y no le queda otra alternativa que arreglárselas para intentar bajarle alguna pelota área a sus compañeros o luchar balones con los defensores rivales. Terminó extenuado.