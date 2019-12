El 1x1 de Nacional contra Juventud

Nacional fue de menos a más en el partido de este jueves contra Juventud. Luego de terminar sin goles el primer tiempo, cerró el partido con un 3-0 que le dio el primer lugar en la Anual y la final del Clausura.

Correcto. No subió en demasía pero cubrió su sector.

De buenas y malas. Tuvo una mala salida a los 25' que no terminó en nada, pero a los 39' hizo un cierre excelente con salida elegante. Se fue lesionado a los 20 minutos del complemento.

De los puntos altos durante todo el partido, cuando Nacional no encontraba el partido y cuando lo tuvo abierto. Siempre una opción en ofensiva, peligroso en pelota parada y correcto en los cierres y salidas.

Felipe Carballo (6)

No fue de sus mejores partidos. No se encontró con la pelota, aunque no desentonó.