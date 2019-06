Brasil tiene confirmado a su centrodelantero y a Arthur en el banco

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El seleccionador brasileño Tite, descartó este jueves al centrocampista Arthur, quien se recupera de un fuerte golpe en la rodilla sufrido en el amistoso contra Honduras, para jugar desde el inicio ante Bolivia en la inauguración de la Copa América este viernes a las 21.30.



"Arthur no va a iniciar porque no se entrenó a un nivel más fuerte y no voy a ser tan irresponsable de ponerlo", dijo Tite en conferencia de prensa.



El volante del Barcelona se retiró lesionado en el minuto 30 del amistoso de preparación frente a Honduras del pasado domingo tras recibir una dura falta, que le obligó a ausentarse durante dos entrenamientos. El miércoles se ejercitó en solitario con y sin balón y este jueves se reincorporó finalmente al grupo, aunque en ningún caso estará en el once titular frente a Bolivia.



Tite dio a entender a los periodistas que Allan y Fernandinho se disputarán la plaza que dejará el exGremio. "Son jugadores con características diferentes, pero en cualquier caso da mayor libertad de creación a Coutinho y a veces puedan ofrecer al lateral una mayor creatividad", explicó.

El centrodelantero confirmado.

Por otro lado, uno de los auxiliares de la selección presente en la conferencia de prensa confirmó que Firmino, reciente campeón de la UEFA Champions League con el Liverpool, saldrá de inicio en el Morumbí, por sobre Gabriel Jesús de Manchester City.

Las selecciones favoritas.

Tite reconoció que "Brasil es una de las favoritas" para alzarse con el título y que tienen "conciencia" de su "responsabilidad", pero eso es algo que tiene que encararse "con alegría". No obstante, mencionó a Argentina, Uruguay y "la ascensión de Colombia" como favoritas "por el peso" que tienen sus camisetas y "por la historia". Asimismo, destacó Venezuela porque "es una selección consolidada" y "están juntos hace bastante tiempo".



Brasil jugará con la indumentaria blanca, un color "maldito" para muchos brasileños y que la selección desterró tras la derrota en la final del Mundial de 1950 ante Uruguay en el célebre 'Maracanazo'.



La 'verdeamarela' jugará su segundo partido frente a Venezuela en el Arena Fonte Nova de Salvador, en el noreste del país, y volverá a la capital paulista para cerrar la fase de grupos ante Perú en el Arena de Corinthians.