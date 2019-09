Se realizó el sorteo del fixture de la Liga Uruguaya de Básquetbol

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

La Liga Uruguaya de Básquetbol (LUB) tuvo anoche su lanzamiento con el sorteo de su fixture para la temporada 2019-2020, que comenzará el martes 8 de octubre con la reedición en el Antel Arena de las últimas finales entre Aguada y Malvín.



Los partidos se jugarán, por lo general, entre semana a las 20.15 horas con los televisados a las 21.15 en los cuatro primeros días de la semana.



Las finales están previstas para mayo del año próximo.

El torneo, que tendrá 13 equipos -en cada fecha uno tendrá libre- lleva el nombre de Waldemar Rial, ex jugador y Presidente de Goes, integrante de selecciones uruguayas, bicampeón Federal con Goes. La primera parte homenajeará a Wilfredo Pelaez (ex jugador de Stockolmo, Peñarol, Defensores de Maroñas, integrante de Seleccciones Uruguaya en la década del 50, medalla de bronce Olímpico 1952) y la segunda tendrá el nombre de “80 Aniversario de la Asociación Hebraica y Macabi del Uruguay”. La Liguilla, “Jorge Mulet” (ex jugador de El Faro, integrante de Selecciones Uruguayas en la década del 50). Además, desde esta campaña la Copa de la Liga Uruguaya tendrá el nombre en honor a Raúl Ebers Mera, quien con la selección uruguaya fue medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de Melbourne 1956, Campeón Sudamericano en 1953 y 1955, y Campeón Federal en 1954 con Stockolmo.

La primera fecha, que comenzará con el duelo estelar estipulado previo al sorteo entre los últimos dos finalistas, marcará además el la vuelta a la máxima categoría del básquetbol uruguayo de Capitol, que se estrenará contra Nacional. El otro ascendido en El Metro 2018, Bohemios (campéon), no jugará para cuidar la economía del club. Por esa razón, el torneo tendrá 13 equipos, por lo que en cada fecha habrá uno libre.

2019-2020 La primera fecha de la Liga Uruguaya se disputará de la siguiente manera - Malvín vs. Aguada

- Goes vs. Urunday Universitario

- Capitol vs. Nacional

- Trouville vs. Hebraica Macabi

- Atenas vs. Olimpia

- Sayago vs. Biguá.



Defensor Sporting tendrá libre porque jugará en la misma fecha (fase de grupos del 8 al 10 de octubre) la Liga Sudamericana. Jugará en San Pablo por el Grupo B contra Corinthians (Brasil), Ferro Carril Oeste (Buenos Aires, Argentina) y Las Ánimas de Valivia (Chile). Malvín debutará el 15 de octubre; comparte grupo con Ciclista Olímpico (Argentina), Pinheiros (Brasil) y Leones de Quilpué (Chile). Nacional jugará desde el 22 del mismo mes contra BB de San Andrés (Colombia), Botafogo (Brasil) y Salta Basket (Argentina).

Además, están marcados en el calendario cruces importantes. En la fecha 6 será el clásico entre Aguada y Goes, mientras que en la 13 será el duelo entre Olimpia y Sayago. Por su parte, en la jornada 12, el encuentro entre Trouville y Urunday se disputará en la Florida para inaugurar de forma oficial su nuevo estadio.

LOS MEJORES Premios de la temporada 2018-2018 de la Liga Uruguaya de Básquetbol.

Antes del sorteo en la noche de ayer también se realizó la entrega de los premios a los mejores jugadores de la última temporada, acto en el cual los basquetbolistas del equipo campeón Aguada tuvieron clara supremacía. Los ganadores fueron elegidos por el público a través de la votación hecha en el sitio web oficial de la Federación Uruguaya de Basketball.

Los elegidos fueron los siguientes: Jugador Más Valioso (MVP) de la LUB 2018-2019: Andrew Feeley (Aguada); Mejor Base: Federico Bavosi (Aguada); Mejor Escolta: Dwayne Davis (Aguada); Mejor Alero: Zach Graham (Aguada) y Anthony Danridge (Nacional); Mejor Ala-Pívot: Andrew Feeley (Aguada); Mejor Pívot: Al Thornton (Aguada); Mejor Entrenador: Miguel Volcán (Aguada); Mejor Dirigente: Flavio Perchmann (Aguada); Jugador Revelación: Joaquín Rodríguez (Aguada); Mejor Quinteto U25: Juan Santiso (Malvín), Joaquín Rodríguez (Aguada), Federico Pereiras (Aguada), Martín Rojas (Biguá) y Sebastián Ottonello (Defensor Sporting); Mejor terna abitral: Alejandro Sánchez Varela, Richard Pereira y Vivian García.