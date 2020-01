Liga Uruguaya: Aguada, el campeón con riesgo de quedar eliminado

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Son dos caras. Por un lado la situación deportiva de Aguada, que no es la ideal pero solo tiene siete partidos perdidos en la cancha. Por otro la estadística, la que manda: en la tabla está décimo y a esta altura afuera de los playoffs. Pero hay más, porque el camino en las últimas fechas de la temporada regular y lo próximo en el torneo Reclasificatorio tampoco es demasiado accesible.

Es una situación impensada para el actual campeón de la Liga Uruguaya de Básquetbol, que además armó un plantel para volver a pelear por el título. Pero la temporada lo golpeó. Primero el partido con Sayago, que tras su suspensión el fallo le quitó cuatro puntos y le dio el partido ganado al rival. Luego, la convocatoria indebida contra Defensor Sporting, que pese a la victoria por 106-104 el punto pasó al violeta.

Ahora a los dirigidos por Adrián Capelli le quedan cuatro partidos en la temporada regular: Nacional (de local), Hebraica (de visita), Olimpia (local) y Biguá (visita). Salvo un milagro, que no depende sólo de sí, el futuro estará en el torneo Reclasificatorio (y Permanencia) al que irán los seis equipos de abajo de la tabla.

Para entonces los puntos pasarán a ser el 50% y la posibilidad de llegar a playoffs será para solamente dos equipos.



Con los 27 puntos actuales, Aguada está obligado a sumar la mayor cantidad de puntos posibles en las últimas cuatro fechas para afrontar de la mejor forma la siguiente etapa. Pero además de enfrentar a dos de los mejores equipos que tiene hasta ahora la Liga como son Olimpia y Nacional, deberá superar a dos rivales que pueden ser directos en la búsqueda de playoffs como Hebraica Macabi y Biguá.

Pero no solo por los fallos Aguada está donde está. Las derrotas con Urunday y Goes de las últimas fechas lo complicaron aún más también por tratarse de rivales directos, pero antes ya había caído sorpresivamente con Sayago. Incluso no tuvo las mejores actuaciones frente a Malvín, Olimpia, Nacional y Trouville, que hicieron pesar su buen momento para superarlo. Con ello, Aguada tiene un margen de error casi nulo.



Últimas 5 fechas del Torneo Clausura de la Liga Uruguaya.



Fecha 9

Sayago vs. D. Sporting

Trouville vs. Capitol

Malvín vs. Urunday

Aguada vs. Nacional

Biguá vs. Hebraica

Goes vs. Atenas

Libre: Olimpia

Fecha 10

Goes vs. Trouville

Urunday vs. Sayago

Nacional vs. Malvín

Hebraica vs. Aguada

Olimpia vs. Biguá

D. Sporting vs. Atenas

Libre: Capitol

Fecha 11

Trouville vs. D. Sporting

Capitol vs. Goes

Sayago vs. Nacional

Malvín vs. Hebraica

Aguada vs. Olimpia

Urunday vs. Atenas

Libre: Biguá

Fecha 12

D. Sporting vs. Capitol

Urunday vs. Trouville

Hebraica vs. Sayago

Olimpia vs. Malvin

Biguá vs. Aguada

Nacional vs. Atenas

Libre: Goes

Fecha 13

Goes vs. D. Sporting

Capitol vs. Urunday

Trouville vs. Nacional

Sayago vs. Olimpia

Malvin vs. Biguá

Hebraica vs. Atenas

Libre: Aguada