Goes repudió los hechos de violencia

A continuación, el comunicado de Goes:

Ante los hechos de público conocimiento, relacionados con una riña entre varias personas en las afueras de nuestra institución, la Comisión Directiva del Club Atlético Goes, manifiesta lo siguiente:



1. Su más absoluto repudio ante estos hechos violentos que nada tiene que ver ni están relacionados con nuestra Institución.



2. Que las personas involucradas en los mismos no son ni dirigentes, ni socios, ni allegados del Club Atlético Goes, es más, algunos de los participantes en la riña, hace ya tiempo han sido expulsados del club y tiene prohibido el acceso al mismo.



3. Los hechos ocurridos en la puerta de nuestra sede (que se encontraba cerrada a más de 4 horas de iniciarse el cotejo ante el club Welcome), no tienen ninguna relación con la disputa del mismo.



4. Hechos como estos, merecen la más enérgica condena por parte del Club Atlético Goes.



5. Agradecemos la solidaridad y apoyo recibido de nuestros pares y una vez más, lamentablemente debemos afrontar una situación ajena a la institución, que en pos de lograr el alejamiento de personas violentas a nuestras instalaciones, Goes ha sido víctima de estas situaciones de manera casi cotidiana, ya sea mediante agresiones y amenazas dirigidas contra Directivos y jugadores, así como también daños y delitos perpetrados en nuestra Sede social.



6. Finalmente, queremos expresar que inmediatamente enterados de estos hechos, concurrimos a la seccional policial de nuestra jurisdicción iniciando la denuncia correspondiente, aportando los debidos elementos técnicos para colaborar con la búsqueda de la verdad sobre los hechos acontecidos.



El Club Atlético Goes apela a la solidaridad de sus pares, de la Federación Uruguaya de Basquetbol y de las autoridades nacionales competentes para erradicar definitivamente la violencia de nuestra sociedad.



No nos dejen solos.



Comisión Directiva

Club Atlético Goes