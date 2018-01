El partido entre Goes y Welcome fue suspendido

Goes tenía pactado recibir a Welcome esta noche a la hora 21:15 en Plaza de las Misiones en partido que iba a ser televisado ya que no estaba habilitado el ingreso de público visitante.

Cuando el personal de Tenfield llegó al gimnasio de la calle Vilardebó en horas de la tarde con el camión para hacer la transmisión, sufrió agresiones por parte de algunos hinchas de Goes, el vehículo se dañó y la empresa suspendió la televisación del encuentro.

Según supo Ovación, algunos trabajadores de Tenfield fueron apedreados al igual que el camión, aunque no hubo heridos de gravedad.

Minutos más tarde se confirmó lo que todo el mundo esperaba: la suspensión del partido por parte de la Mesa de la Liga Uruguaya de Básquetbol.

Ahora resta saber cuándo se fijará nuevamente el partido y qué medidas se tomarán ante este lamentable hecho ya que el misionero podría ser sancionado por lo sucedido.