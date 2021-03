Se fijó la primera fecha de la Liga Uruguaya 2021: ¿dónde jugarán Nacional y Peñarol?

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

La Liga Uruguaya de Básquetbol se pondrá en marcha este lunes 15 de marzo con la disputa de la primera fecha que ya tiene polémica mediante debido a que la Federación Uruguaya de BasketBall (FUBB) accedió al pedido de Nacional para cambiar el escenario del encuentro ante Peñarol.

Luego de que se sorteara el fixture y se confirmara que el Palacio Peñarol iba a ser la sede de la primera fase del torneo, Nacional empezó a moverse para no jugar en el estadio carbonero, aunque desde el principio no tenía muchas opciones para oficiar como local en otro gimnasio.

Desde la FUBB, Álvaro Abdala, vicepresidente, le había dicho en su momento a Ovación que “si Nacional presenta una alternativa nosotros estamos abiertos a escucharla y darle andamiaje si es viable”.

Pasaron los días y los tricolores se movieron. El presidente del básquetbol de Nacional, Ariel Martínez, comenzó a buscar escenarios en el interior y tras conversaciones con el directivo José López Rubio, le trasladó la propuesta a la Intendencia de Florida.

El Director de Deportes floridense, Matías Domínguez, dio el visto bueno, se aprobó y se envió la solicitud a la FUBB, que luego terminó accediendo al pedido de los tricolores por lo que el partido frente a Peñarol previsto para el jueves 18 de marzo se jugará en el Estadio 10 de Julio de Florida a la hora 21:15.

La FUBB consultó al Ministerio del Interior y desde la cartera se autorizó a que el encuentro sea fijado en Florida, lo que generó malestar en varios directivos de los otros clubes participantes de la Liga Uruguaya 2021 ya que este será el único partido que no se disputará en el Palacio Peñarol.

La primera fecha de la Liga Uruguaya 2021