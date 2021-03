La Liga Uruguaya de Básquetbol arranca con un clásico entre Nacional y Peñarol

Lunes 15 de marzo. Ese será el día de inicio de la Liga Uruguaya de Básquetbol (LUB) en su edición especial, esa que disputará en forma express este año, que tendrá a 12 equipos (descendieron Atenas y Sayago) y que contará con el retorno a la máxima categoría de Peñarol. Precisamente el inicio del certamen será con un choque especial ya que los aurinegros se medirán con Nacional en la primera fecha.

El equipo aurinegro ascendió al igual que Miramar pero éstos no se presentarán por falta de presupuesto. Y el aurinegro, de alguna manera y sin quererlo, es protagonista de la primera controversia del certamen.

Las autoridades del básquetbol uruguayo anunciaron en la noche del martes los detalles de la LUB, que se jugará a una sola rueda en su fase regular y no habrá descenso. Los cuatro primeros clasificados avanzarán directamente a los playoff de cuartos de final, en tanto los ubicados entre el lugar 5 y el 12 disputarán octavos de final al mejor de tres juegos sin ventaja deportiva, es decir que todas las series iniciarán 0-0. A partir de semifinales las llaves serán al mejor de cinco partidos y las finales al mejor de siete.

¿Por qué Peñarol está involucrado sin querer en una polémica? Porque la fase regular se jugará íntegramente en el Palacio Gastón Güelfi, por lo que siempre será local. Esto generó la protesta de algunos clubes, principalmente de Nacional, ya que habrá clásico.

La institución tricolor reclama que, al menos el enfrentamiento entre ambos, se juegue en una cancha neutral, algo que se continuará analizando.

Inicialmente se había informado que toda la fase inicial se jugaría en el Cefubb, tal como ocurrió con El Metro. También estuvo en consideración utilizar el gimnasio de Cordón, pero por dos razones se optó por el Palacio Güelfi: para la empresa Tenfield, que emitirá los partidos, es más cómodo por cuestiones logísticas; y además porque tiene mayor amplitud (capacidad para 6.000 personas), lo cual es clave en virtud de que cada club recibirá 35 invitaciones y el escenario permite que haya el distanciamiento lógico entre los presentes, sobre todo porque habrá espectáculos dobles.

La idea es que a partir de los playoff -y tal como ocurrió con la edición de la LUB que acaba de terminar- los encuentros se disputen en el Antel Arena.

PRIMERA FECHA

Así será el inicio de la Liga Uruguaya de Básquetbol

Lunes 15 de marzo:



- Trouville vs. Malvín / Hebraica Macabi vs. Goes



Martes 16 de marzo:



- Capitol vs. Biguá / Olimpia vs. Defensor Sporting



Miércoles 17 de marzo:



- Nacional vs. Peñarol / Urunday Universitario vs. Aguada