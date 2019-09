Cordón y Danubio completaron el cuadro de los playoff por el segundo ascenso

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

El Torneo Metropolitano ya definió a su campeón y el primer ascenso a la Liga Uruguaya de Básquetbol 2020-2021. Miramar venció 71-64 a Cordón, se quedó con el título y disputará el principal certamen del baloncesto nacional por primera vez en su historia (antes había jugado Federal), definición que a su vez completó el cuadro de playoff para ir por el segundo ascenso.

Al finalizar la Liguilla, instancia que disputaron los ocho mejores equipos de la frase regular, ya habían quedado establecidos tres cruces para cuartos de final y faltaba uno, pues tendría como protagonistas al perdedor de las finales que disputarían Miramar y Cordón y al equipo proveniente del Reclasificatorio.

Primero Danubio se ganó el lugar viniendo desde la parte baja del cuadro, lo que le permitió a su vez escapar de los playout por la permanencia. Y este lunes por la noche Cordón quedó condenado a enfrentar al equipo de la franja al perder el segundo partido de la definición por el título.

La próxima semana comenzarán los playoff, aunque todavía no están establecidas las fechas y gimnasios porque la fijación de la primera jornada se hará este jueves, pero sí quedaron establecidos los cuatro cruces que se disputarán al mejor de tres y qué equipos partirán con ventaja, pues los que finalizaron más arriba en la tabla inician la serie 1-0.

Playoff del Metropolitano.

Cordón (1) - Danubio (0)

Larre Borges (1) - Colón (0)

Peñarol (1) - Tabaré (0)

Unión Atlética (1) - 25 de Agosto (0)

Serán locales en primer término los equipos que comienzan en desventaja.

Cordón y Peñarol (que cambió de técnico para lo que se viene y tendrá a Edgardo Kogan en la conducción) parten como favoritos a pelear por el segundo ascenso. El albiceleste terminó junto a Miramar al tope de la Liguilla, en tanto el auriengro fue el líder de la fase regular.

Playout por la permanencia.

Este martes a la noche se disputa el segundo punto por los playout por la permanencia, que tienen a Stockolmo y a Lagomar en ventaja luego de haber ganado el primer choque.

El azul del Prado derrotó 88-58 a Verdirrojo, en tanto los de la Costa de Oro se impusieron por un contundente 102-78 sobre Welcome.

Los partidos de hoy se disputarán a partir de la hora 20.30. Verdirrojo r ecibe a Lagomar (D. Ortiz, C. Romero y D. Borio los árbitros) y Welcome a Stockolmo en Larre Borges (A. Vázquez, E. Ferreira y C. Barreir) solo con público local.

Los ganadores de estas series asegurarán la permanencia y los perdedores tendrán que enfrentarse para dirimir cuál de los dos bajará a la DTA.