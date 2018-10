Comienza hoy la temporada y estos son los 10 traspasos más importantes

Los Angeles Lakers, una de las franquicias más exitosas en la historia de la NBA, quiere salir del ostracismo en el que se ha habituado a discurrir en las últimas temporadas. Por eso para 2018-2019, que comienza este martes a la noche, consiguió el gran traspaso del mercado: la llegada de LeBron James.

El siete veces MVP (cuatro en temporada regular y tres en finales) y ganador de tres anillos de campeón (dos con Miami Heat y una con Cleveland Cavaliers) cambió el Este por el Oeste para que los Lakers comiencen a armar un equipo competitivo en torno a su figura. Como primera cosa, trajo a Rajon Rondo como base y apostará por la evolución de los jóvenes Lorenzo Ball y Brandon Ingram.

Igualmente, no parece que el equipo de Los Angeles esté como para pelear por el título ni siquiera de la Conferencia Oeste, en donde los Golden State Warriors parten como claros favoritos con los Houston Rockets como principales enemigos.

La recalada de LeBron James entonces fue el golpe fuerte del mercado, pero hubo otros importantes. Acá te dejamos los 10 principales:

Este movimiento sí que fue sorpresivo. Luego de toda una vida en el equipo de los Spurs (17 años), el base francés de 36 años terminó el contrato con la franquicia que le permitió ganar cuatro anillos de campeón de la NBA y decidió no renovarlo. "A nivel del rol en el equipo no tenía la misma visión que (Gregg) Popovich. Hay que entender cómo es Pop. Él quiere ganar el título todos los años. La NBA es una liga de jóvenes y yo ya tengo muchos kilómetros en mis piernas", expresó en declaraciones a AFP. Lo extraño es que se haya ido a un equipo como Charlotte, de escasas aspiraciones, pero que tiene a Michael Jordan como dueño.

Desde su salida de los Boston Celtics no volvió a ser el mismo. Su fuerte siguen siendo las asistencias, pero ha pasado por sin pena ni gloria por Dallas, Sacramento y Chicago. Hizo un click en New Orleans demostrando una importante madurez y eso lo llevó hasta Los Angeles para ser uno de los escuderos de LeBron James en los Lakers.

De New Orleans Pelicans a Los Angeles Lakers

El pívot de 2,13 decidió dejar el equipo con el que fue campeón y se marchó, donde vio que no iba a tener tanto protagonismo, y se marchó a los Lakers para transformarse junto a James y Rondo en integrante de un posible "Big Three". Tiene 30 años.

La llegada del pívot de 28 años desde New Orleans fue precisamente la razón de la salida de McGee. En la pasada temporada con los Pelicans promedió 25,2 puntos por partido y 12,9 rebotes por juego.

El veterano alero de 33 años se fue al calor de Arizona para conducir a unos Suns que tuvieron una muy mala campaña. No solo aportará experiencia, sino también puntos y orden a una ofensiva que fue de las menos productivas de la campaña y que se reflejó que el equipo tuviera el peor récord con solo 21 triunfos por 61 derrotas.

9. Isaiah Thomas

De Los Angeles Lakers a Denver Nuggets

Para el base de 29 años todo parece ir de mal en peor. Luego de ser el MVP de la temporada regular no pudo jugar las finales de Conferencia con Boston Celtics en 2017 por lesión. De allí se marchó a Cleveland pedido por LeBron James, pero nunca se recuperó del todo, no funcionó, fue traspasado a los Lakers y ahora que podía reencontrarse con James pasó a Denver Nuggets, el único equipo de la División Noroeste de la Conferencia Oeste que no avanzó a playoff. Su carrera va en bajada.