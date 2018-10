La temporada regular inicia con una despedida para el campeón

Los Golden State Warriors, actuales campeones de la National Basketball Association (NBA), no ocultan su objetivo para la temporada que comienza hoy: ganar por tercera vez el anillo de campeón en su último año en Oakland antes de marcharse a San Francisco.



Klay Thompson confirmó que es una de las motivaciones del grupo. “Queremos conseguirlo para los seguidores de Oakland”, declaró el escolta el domingo.

“Nos han sido leales durante más de 40 años y sin importar los resultados. Dentro del plantel creemos que tenemos un compromiso especial de agrandar aun más el legado conseguido”, señaló quien jugará su octava temporada en la NBA.



A su vez, el entrenador Steve Kerr admitió que él y sus jugadores estaban tristes por tener que abandonar la sede de Oakland. “Es agridulce. La nueva arena será asombrosa, todos estamos entusiasmados, pero también tristes por dejar al Oracle Arena, donde se vive un ambiente especial y único”, comentó.

“Pienso en el Boston Garden, en el nuevo Garden. El antiguo Chicago Stadium donde jugué y luego en el United Center. Es difícil crear ese mismo tipo de mística cuando inicias la andadura en un nuevo estadio. Sabemos que el cambio será excelente para nuestra organización y brindará una experiencia visual increíble a las personas que lleguen, pero eso no hace que sea más fácil dejar Oracle”, añadió.



Por su parte, Stephen Curry confesó que “este último año va a ser especial. Sin importar lo que logramos al final de cada temporada, los seguidores nos dieron su apoyo en el Oracle Arena. En los nueve años que llevo de profesional esta ha sido mi única experiencia y no la olvidaré durante mucho tiempo”, dijo.

Curry, es consciente que despedirse del Oracle Arena celebrando un nuevo título de liga sería dejar la sede de una manera inolvidable para todos y además haciendo historia.

Debuts.

Los Warriors debutan hoy, en el inicio de la NBA, a las 23:30 contra Oklahoma City Thunder precisamente en Oakland. A primera hora (21:00), debutan Boston Celtics y Philadelphia 76ers.

Mañana, en una gran jornada con 11 partidos, tienen su debut 22 de los 30 equipos. Juegan: Hornets vs. Bucks, Pistons vs. Nets, Pacers vs. Grizzlies, Magic vs. Heat, Knicks vs. Hawks, Raptors vs. Cavaliers, Rockets vs. Pelicans y Spurs vs. Timberwolves.

Los cuatro últimos aparecerán este miércoles: Wizards (contra Heat), Bulls (ante 76ers) y Blazers con Lakers.