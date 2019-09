Se cerró la primera fase con ocho partidos

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

En el Grupo “E”, Estados Unidos cerró invicto la primera ronda luego de aplastar a Japón por 98 a 45 con 20 puntos de Jaylen Brown, goleador del encuentro viniendo desde el banco de suplentes, mientras que en los nipones, Yudai Baba aportó 18.

Los norteamericanos terminaron primeros en la llave “E” al tiempo que República Checa, que derrotó a Turquía por 91 a 76, fue segundo luego de su victoria de este jueves y avanzó a la segunda ronda.

El Grupo “F” también tuvo su definición con la muy buena victoria de Brasil frente a Montenegro por 84 a 73, y además, Grcia selló su pasaje a la siguiente instancia luego de ganarle a Nueva Zelanda en un partidazo por 103 a 97 con 24 puntos y 10 rebotes de Giannis Antetokounmpo, el MVP de la NBA, mientras que Ioannis Papapetrou aportó 16 unidades.

Tanto los norteños como los griegos avanzaron a la segunda ronda y compartirán el Grupo K junto a Estados Unidos y República Checa.

Otra de las llaves que se cerró este jueves fue la “G” con la victoria de Francia sobre República Dominicana por 96 a 50 con 15 puntos de Nando de Colo, 13 de Rudy Gobert y 11 de Mathias Lessort entre los más destacados, al tiempo que en los dominicanos, Víctor Liz anotó 12 unidades.

Estos dos equipos se metieron en la siguiente ronda quedando por el camino Alemania y Jordania, que hoy se enfrentaron con victoria de los germanos en cifras de 96 a 62.

Por último, el Grupo “H” se cerró con la victoria de Australia sobre Lituania en duelo de clasificados a la segunda ronda por 87 a 82 con 23 puntos de Patty Mills y 21 de Aron Baynes, mientras que en los lituanos, Marius Grigonis aportó 19.

En el otro encuentro, Canadá cerró la primera fase con una victoria a pesar de no haber avanzado a la segunda ronda. Los canadienses vencieron a Senegal por 82 a 60 con 24 puntos de Cory Joseph.



Así quedaron los grupos de la segunda ronda

Grupo “I”

Argentina – 6 puntos

Polonia – 6

Venezuela – 5

Rusia – 5

Grupo “J”

Serbia – 6 puntos

España – 6

Italia – 5

Puerto Rico – 5

Grupo “K”

Estados Unidos – 6 puntos

Brasil – 6

Grecia – 5

República Checa – 5

Grupo “L”

Australia – 6 puntos

Francia – 6

Lituania – 5

República Dominicana – 5



Los partidos para este viernes 6 de septiembre