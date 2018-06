Un viaje a la meca del golf

Para un fanático del golf, ir a un torneo mayor es una de las mejores experiencias que se pueden tener. Esta fue la suerte de Gustavo Quartino, uno de los ganadores del Johnnie Walker Blue Label Golf Tour, que invitado por la marca viajó a Estados Unidos y presenció The Players Championship, uno de los torneos más importantes del circuito PGA.



Quartino tiene 65 años y es gerente de vehículos comerciales en la empresa Autolider. Descubrió este deporte hace tres años, casi que de casualidad. Con su esposa estaban buscando actividades para realizar en pareja y un amigo los invitó a tomar una clase de golf. Fue amor a primera vista.



“Fue un flechazo, nos entusiasmamos de entrada. El primer año tomamos clases y el segundo ya sacamos handicap suficiente para competir. A partir de ahí trate de inscribirme en todos los torneos, porque es el complemento ideal para las clases. Con un profesor mejoras tu técnica, pero cómo encarar la cancha, el momento del día, el clima, todo eso te exige practicar, y las competencias son ideales para ello”, explica entusiasmado el gerente.



Así llegó al Johnnie Walker Blue Label Golf Tour, que todos los años reúne a más de mil golfistas amateurs, y cuya fecha final se realizó en febrero en el Club de Golf del Lago de Punta del Este. Quartino salió segundo dentro de su categoría, que es la de 24 a 36 golpes de hándicap. Esta ubicación, además de valerle un trofeo, lo habilitó a participar de un sorteo entre todos los ganadores por un viaje al histórico Torneo The Players Championship.



Hoy el entrevistado recuerda con emoción el momento en que dieron su nombre como ganador. “Cuando escuché mi nombre quedé congelado, por varias razones. Primero porque no sabía que estaba ese premio en juego, y segundo porque es una sueño cumplido. Para el que le gusta el golf, The Players es como la final de Wimbledon para un amante del tenis, o la final de la Champions para los fanáticos del fútbol”.



Un torneo de elite

The Players Championship es uno de los torneos más importantes del PGA Tour, catalogado extraoficialmente como el quinto major debido a su puntaje y los millones de dólares que otorga en premios. Este año el campeonato se celebró del 8 al 13 de Mayo en los campos del TPC Sawgrass, al norte del estado de Florida.



Quartino ya había ido a torneos del PGA Latinoamérica en Uruguay y Argentina, pero esta fue la primera vez que asistió al circuito de Estados Unidos, que reúne a los mejores golfistas del mundo. “Es una experiencia formidable. Estás a unos metros de los jugadores, los ves ahí al lado. Esta cercanía además de ser muy agradable para el fanático es muy enriquecedora desde el punto de vista técnico. Ves cómo miran la cancha, conversan con su caddie, eligen los palos. La lectura de la jugada y la toma de decisiones te sorprende”.



Imagen del TPC Sawgrass, tomada por el propio entrevistado.

Uno de los aspectos que destaca de la competencia es la organización, ya que si bien durante cinco días el complejo recibe a más de 200.000 personas, todo está cuidadosamente planificado para disfrutar y seguir a los golfistas. Entre las estrellas que vio jugar en el TPC Sawgrass están el irlandés Rory McIlroy, su jugador preferido, y Webb Simpson, quien resultó ganador del torneo con 270 golpes (18 bajo par) .



Pero gran parte de la atención se la llevó el gran Tiger Woods, que en el segundo día tuvo una espectacular remontada para ilusionar a sus fanáticos. “Verlo me generó sensaciones encontradas. Por un lado es uno de los más grandes de la historia, pero por otro ves que los años le están haciendo mella. Uno lo reverencia por todo lo que logró y desea que gane, pero es evidente que le está costando volver a los primeros planos. En semifinales y finales tuvo un avance tremendo, llegó a estar segundo detrás de Simpson, y todo el público lo empujaba de una forma que es muy simpática de ver”, dice. Sin embargo, su rendimiento en el global no fue suficiente, y terminó el torneo en el puesto 11.



Una gira a puro golf.

Durante el viaje Quartino y su señora también pudieron competir en un torneo que se realizó en los campos del World Golf Village, otro sitio sagrado para los golfistas. “Todo el paquete de siete días fue a puro golf, alternando el torneo PGA con uno amateur. Allí jugamos en canchas mucho más desafiantes a las que estamos acostumbrados, una de ellas incluso con 16 lagos. Jugamos dos días bajo lluvia, y con ese clima la pelota se eleva y rueda menos. Fue una experiencia aleccionante, y estoy muy agradecido a Johnnie Walker por haberme brindado esta oportunidad”.



Por último, recomienda a todos aquellos que están pensando en tomar clases de golf que se animen. “Yo tengo colegas que practican con noventa años, así que la edad no es una limitante. Cuando uno juega se pasa el día caminando, por lo que adquiere un estado físico notable, y también es una actividad que permite sociabilizar muy bien. El golf es un deporte donde en realidad uno compite contra sí mismo, y cuando uno supera la dificultad de pegarle a la pelota, genera algo que te atrapa”.