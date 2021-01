¡Vuelven las carreras!

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Con una muy buena reunión en el hipódromo de Las Piedras hace su retorno el turf en nuestro país. Atrás quedarán 24 largos días en los que no sonó la campana de largada y en los que los jockeys no lucieron la de colores en la pista. Fueron jornadas de nerviosismo y expectativa. El 6 de enero en vez de correrse el Ramírez todos estuvimos atentos a la conferencia de prensa que dio el presidente de la República y que confirmó el retorno de los espectáculos públicos y por lo tanto de nuestra actividad.



A partir de esa confirmación la fecha de hoy fue la señalada para el regreso y hoy se verán los pingos que además protagonizarán nada menos que el inicio de la Triple Corona pedrense.



Cuando el reloj marque las 18:10 será momento para la Polla de Potrancas. se destaca la presencia de Tres Botas ante nueve rivales. En esta pista rinde a pleno, ganó las dos últimas y en el Producción Nacional dio espectáculo. Le sirve la largada ya que tomará la punta y será difícil darle caza. La entrenada por Néstor Chávez será guiada por Nicol Romero y buscará seguir su gran momento en este hipódromo. Tiene todo a favor. Vemos como enemiga a Lady Lil, una potranca que en Maroñas tiene varios arrimes ante las mejores y que viene de volver al podio en Las Piedras. Si bien la que ganó valía mucho menos que está, es una potranca de la que tenemos buen concepto. Cerramos la trifecta con Calpurnia quien escoltó de lejos a Tres Botas en la última. Es corredora y con Fabio Guedes es peligrosa. Vanguardia y Lady Drink son otras dos que habrá que tener muy en cuenta.



En tanto entre los potrillos el favoritismo recae en Bang Bang Boom . El entrenado por Antonio Cintra será corrido por José Luis Da Silva que sustituye a Vagner Leal quien está en Dubai junto al entrenador. Es un caballo que corre en punta casi de forma descontrolada, pero que en el Ensayo se mostró mas tranquilo. Viene con doblete y quiere seguir de largo, le tenemos muy buen concepto, pero debe contenerse para no desgastarse antes de tiempo. En el Ensayo llegó descontando mucho Keep Celebre quien llegó a un cuerpo. Con Pablo Rodríguez, un especialista en atropelladas gloriosas su chance es muy alta. Otro entrenado por Germán González cierra la trifecta, hablamos de Un Run Run, caballo de hermoso físico que es corredor y viene de llegar junto a su compañero de techo.