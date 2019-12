Vuelve Sub Princess en busca de nuevo lauro

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

A menos de un mes para la disputa del Gran Premio Maroñas URU G2 del próximo Mitin de Reyes, regresa a la pista la estupenda Sub Princess buscando formas enfrentando a nueve ejemplares de su mismo sexo.

La cartilla de la defensora del “Fair Play” es digna del máximo elogio. Con 7 años a cuestas sigue dando satisfacciones a los suyos. Ganadora de 18 carreras oficiales (15 en Maroñas y 3 en Las Piedras) desde los dos años hasta los siete actuales, marca un registro de regularidad de excepción.

Viene, la pupila de la familia Píriz, de cuatro éxitos de corte mayor consecutivos y pretende llegar a Reyes con lotería de podios buscando “su” revancha en el kilómetro del Maroñas. El pasado 6 de enero, Sub Princess fue tercera de Holy Legay y Fast Night en final de alto voltaje.

Tanto Mi Consentida como Rainha Pioneira son adversarias a tener en cuenta de 200 a la raya. La defensora de las sedas “El Negro” va por triunfo que también la deposite en el cortometraje más importante del turf nacional. Rainha Pioneira buscará lo mismo para ir con aire a emular a su compañera Holy Legal.



DESDE LA PELOUSE



El jockey mejor representado

Federico Píriz

Es conductor de candidatos de Ovacion. Puede tener el carolino una tarde-noche de fotos.



Indicados a tener en cuenta en pick 3 C/O

Pozo acumulado: $ 36.446.-

Carrera 11ª: 10-11-12

Carrera 12ª: 10-12-13

Carrera 13ª: 5-11



Para estudio:

Doble Final:

1 (13ª)

Todos (14ª)

Trifecta (Pozo) 14ª:

1-3-4-7-14 (Candado)



Pick 8

Pozo acumulado: $ 4.712.615 (base $10)

7ª: 6-7

8ª: 5-10

10ª: 1-4-6-13

11ª: 10-11-12



Uno a buen dividendo:

Evocado

El del Viejo Ferro puede venirse a cuatro cifras.