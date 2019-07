Vuelve a la pista Fitzgerald

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Con 14 carreras el domingo y 8 el viernes, Maroñas vuelve este fin de semana a doble reunión, acompañado con trece sabatinas en Las Piedras y ocho en Melo. Suman 43 carreras en cuatro reuniones en tres hipódromos del país.



El día viernes se abre con la conferencia de prensa del Dr. Joaquín López de Alda desde las 17:30 horas, la primera de varias charlas que se dictarán sobre manejo de haras organizada por la Asociación de Criadores.



En la pista se destacan netamente los clásicos Asociación de Propietarios URU G3, ubicado en quinto término de la dominical sobre la milla y el Agraciada G3, para ellas sobre 1.800 metros.



En la milla se da el regreso a las pistas del “pingo” Fitzgerald tras su fallido intento de poder participar en el pasado Latino del Hípico de Santiago en el pasado mes de marzo. El defensor de La Fe enfrentará a Laurent, Puskin, Niko Prince, Dos Amores, El Pródigo, Al Mare, Monje Negro y Mango Jangle. De no sentir la rentrée, tiene el renegrido pupilo de Firpo campo fértil para sumar un nuevo lauro en arena del Jerárquico.



En séptimo turno, sobre “milocho”, va La Mansa Nistel a revalidar el título de mejor fondista local tras obtener el “Distaff” de Campeones a principios de junio. Serán rivales de la defensora de las sedas “Imperio”, Lolli Pop, Mani Many, Electrónica, Lilly Spencer, Lady Leti y Cibeles. Linda carrera en lo previo y pareja a la vez.



Acompañan ambas estelares los especiales Colombia, 2.000 metros en arena y el Yerba Amarga, un cortometraje para ellas en verde.



En la de medio fondo van por el podio, Darling Fan (53), Einstein FT (57), Card Day (60), El Poderoso (55), Ecatombe (55) e Impetuoso.



En grama, tomarán partida Zadora Heights (56), Sassy Gold (55), Pepenadora (52), Garota Hollywood (50), Japp Messenger (52), Notting Hill (54), Boarding Road (51), Supreise Ja (50), Aventurera Wran (50), Cinnaberite (50) y Le Cirque (59).



En la sabatina en Las Piedras da inicio el Torneo Antonio Marsiglia sobre 1.000 metros que da gatera en la final que se disputará el 25 de agosto en el Real de San Carlos de Colonia.



Ocuparán cajones El Congreso, Incredible Amigo, Quinta de Baronesa, Lord de Olleros, Invasive Grass y Rober V que van por una bolsa de 160 mil pesos y la visa a Colonia. En el limítrofe también se disputa el Preferencial Colonia sobre doce cuadras donde prometen correr Hija Atrevida (58), Yataan (50), Damicela Blue (53), Pasion de Verte (57), Hindu Tiger (50), Opera Cat (58), Lie to Me (51) y La Bombona (50).