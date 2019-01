A la vista! Llega Reyes

A menos de tres semanas del día esperado, en la víspera se preinscribieron para los cuatro clásicos del Mitin de Reyes 71 ejemplares. Los dos clásicos de G1 Internacional, el Gran Premio José Pedro Ramírez y el Ciudad de Montevideo-Jorge Batlle fueron los que más anotados recibieron, 23 y 21 respectivamente.



Cabe destacar que en el Ramírez se puede largar con 16 gateras pero para los dos kilómetros en prueba para ellas se utilizan 14 cajones de largada.



El Ramírez no tuvo sorpresas. A los brasileños Lo Felipe, Ilustre Senador y Machieveli que viajarían a la prueba, preanotaron los locales Chimango, El Poderoso, Monje Negro, Ben Hir, Cerro Largo, Focal Point, Oggigiorno (va a disputar el Ramírez por quinta vez), Mundanal, Gauche, Great Spirit, Olympic Husband, Olympic harvard, Pretor do Sul, Don Carrasco, Legion Cat, El Abanderado, Romulo, First Thing, Negrone y Nedway. Mientras que para la gran prueba para ellas, estarán viajando la argentina Carina First y las brasileñas Wild Vip, Linda Le y Ketchup Rice para enfrentar a Bamba y Bamba, La Biri, Playera, Cibeles, Hastquina, Mega Estrela, Stelatoa, Fustic, Ers Magica, Reportatty, La Mansa Nistel, Asiatic Heidy, Kamba Cua, Flora Gambo’a, Flash más Querida, Zadora Heights y South Pacific. Se presentan ambas pruebas como intrincadas, abiertas, de definición cerrada y de alto voltaje que ya mueven los cimientos del barrio de Ituzaingó. Es que con los nombres de las cuatro contiendas más esperadas, no solo los alrededores de Maroñas, el mismo país y la región comienzan a disfrutar, palpar, vivir la jornada más importante de nuestro turf.



El Gran Premio Maroñas, URU G2, recibió 13 pre inscriptos que son Enjoy, Habile Bobby, Pushkin, Blue Prospect, Humo Blanco, Fast Night, Holy Legal, Sub Princess, Dog Valiente, Meu Bahiano, Fonca, Supersticiosa y The Dancer. De tener el día de Reyes cancha liviana, temblará el récord de Eliot Ness de los 1.000 metros.



Para el Pedro Piñeyrúa, URU G1, estarían viajando a Maroñas los norteños Mango Jangle y Jaffar más el argentino Loved by Rose, que dirimirán fuerzas con el número uno de la milla local Fitzgerald, más Pushkin, Magic Jones, Hat Dolar, Olimpo Royal, Decisivo Boy, Sinabung, Gauche, Almoradi, Aero Trem y Chiribin.



El miércoles 26 se ratifica y se sortean gateras. Ya se vive el Mitin 2019 en Ituzaingó.