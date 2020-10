Villa D´Este selló visa a Reyes

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El clásico Stud Book Uruguayo, que abrió la jornada de domingo en Maroñas, confirmó el ascenso en el ranking de féminas de la cuatro años Villa D’Este.

La pupila de Luis Signoretti venía de obtener valioso triunfo estelar en grama, en esta ocasión, recorriendo 100 metros menos y en arena, la defensora del Fazenda Mondesir ganó de excelente forma demostrando que está en franco ascenso. Jose “Moura” da Silva la llevó con manos de seda a la hija de Agnes Gold, dejó que movieran la carrera las dos yeguas más indicadas de la carrera para poner a correr a la suya de 300 a la meta, llegó con cuerpo y medio delante de Simple y Genial en 2’05”83, al hocico arribó Blossom desplazando a Fanática al cuarto puesto dejando a la favorita New Julia en el quinto lugar.

La carrera tuvo, desde apertura de gateras, a New Julia como puntera de la misma, al llegar a la recta opuesta - 400 en 26”68” - le tomaba ventajas Villa D’Este y Blossom quedando cerca Fanática con La Missionera quedando en retaguardia a Simple y Genial. En los “milcuatro” mueve Maciel para dejar a Blossom como escolta de New Julia mientras que Villa D’Este quedaba en un expectante tercer lugar, la del Gaeta marcó 50”70 ya con Blossom en sus grupas, frente a Villa Violeta la pupila de Robaina llega a superar a la de Cintra que mueve y queda, antes de entrar a la recta en puesto de vanguardia con Blossom, a su lado y Villa D´Este con Fanatica cerca.

En plena recta, a falta de 400, New Julia intenta la disparada pero no logra desprenderse de sus rivales, Blossom va en su busca al igual que Villa D’Este que en los 200 se deja gritar para tomar ventajas que fueron indescontables para Simple y Genial que logra un valioso puesto de escolta dejando tercera a Blossom.

Ganó Villa D’Este que ahora su mira en el Ciudad de Montevideo - Jorge Batlle G1 del 6 de enero al igual que sus escoltas. Para resaltar a la dupla Signoretti - Da Silva que posaron en el podio de ganadores estelares con la ganadora.



Venezuela. Con presentación de Héctor Bacigalupi, el top weight Pluralismo se adjudicó el especial Venzuela. Conducido por Héctor Lazo (en doblete), vino empujando la carrera para dominar en los 300 y mantener a raya a Sub Manner y Dog Valiente que fue segundo por distanciamiento.