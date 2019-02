La Villa Internacional toma forma en Chile

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Como cada año, el mes de febrero es mes de antesala del un nuevo Longines Gran Premio Latinoamericano G1. Este año la eximia carrera continental se disputa en el hipódromo Club Hípico de Santiago donde la hípica chilena se encuentra invicta en las tres ocasiones que se disputó en dicho escenario en los años 1988, 1995 y 2010. Tanto en el Valparaíso Sporting como en el Hipódromo Chile, cayeron en mas de una ocasión frente a la visita, en 2017 el argentino Sixties Song logró el triunfo en el Sporting de Viña.



A la fecha se entiende que de las 18 gateras se ocuparán 16 de ellas ya que a los clasificados por Maroñas, La Gavea, Cidade Jardim, Palermo, San Isidro, Monterrico y los tres circos locales, se agregarán tres extra clasificados que abonarán los 25 mil dólares para ocupar partidor en la carrera que reparte 500 mil dólares en premios.



Los nombres a tener en cuenta son los representantes argentinos Sixties Song y Nicholas, nuestro Fitzgerald, los brasileños Fillmore y Hazzenah, los representantes de la hípica peruana Dixie Wave, Juliana y More Than Words mas los chilenos nominados Cariblanco, Nuevo Maestro, Penn Rose y Ya Primo y los extra clasificados (no confirmados en forma oficial) Nombar, Brown Storm y Win Here faltando un nombre aún para agregar a la grilla de partida en la prueba que tendrá 2000 metros de extensión, se disputará en pista de césped en sentido de la agujas del reloj. Es, el Club Hípico de Santiago, el único hipódromo de la región que disputa sus carreras en ese sentido y es una sensible ventaja para con los ejemplares visitantes que habitualmente corren anti horario.



Durante la jornada también se disputará el Longines Cup para yeguas sobre 1800 metros con una bolsa de premios de 75,000 dólares.



Fitzgerald se mueve en la mañana sobre césped



Después de que el zaino Fitzgerald fuese nominado para representar a la hípica uruguaya en el Club Hípico, el defensor de la sedas La Fe comenzó sus trabajos en la pista de césped de Maroñas bajo la atenta mirada de su entrenador Jorge Firpo, de su propietario y con Luis Alberto Cáceres en sus cruces.



Dado que el salteño está disfrutando de sus vacaciones, es su vareador quien saca todas las mañanas al hijo de Put it Back. En esta mañana de jueves Fitzgerald se apresta a realizar un nuevo trabajo en sentido a las agujas del reloj desde el mismo disco hasta el palo de los 1500 en el opuesto moviendo en el codo, a la derecha, con la guía de Federico Fabián Piriz.