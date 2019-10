Un viernes de incentivos

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

La Dirección General de Casinos, en conjunto con HRU, organizan nuevamente la entrega de los premios de Incentivo a los Criadores de Sangre Pura de Carreras instalados en nuestro país que otorga el Ministerio de Economía y Finanzas.

El mismo se realizará el viernes 4 de octubre a las 21:00 horas en el salón del segundo piso del Palco Oficial del Hipódromo Nacional de Maroñas. Este punto de encuentro y confraternidad reúne a los principales protagonistas de la actividad para compartir una jornada de reconocimiento y agasajo a los Criadores de SPC, renovando el reconocimiento y el apoyo de la DGC al desarrollo del sector y al esfuerzo de los productores por elevar la calidad del caballo pura sangre en nuestro país.



Remate. El próximo jueves, a partir de las 19:00 horas, se realizará un nuevo remate de ejemplares nacidos en 2017 de los haras Viejo Molino, Tres Orillas, La Horqueta, El Santuario, Don Martín y Santa Delfina de la Candelaria.

En un lote de 21 productos, llegan descendientes de A Little Warm, Honour and Glory, Ioya Bigtime, Don Oliver H, entre otros.

Los productos estarán en exhibición mañana miércoles y el jueves al mediodía.



Majesticperfection. El padrillo radicado en el haras Rapetti tuvo un buen fin de semana en los hipódromos de Estados Unidos.

El viernes, en Churchill Downs, Mr. Dumas obtuvo un valioso Allowance con U$S 90 mil en premios sobre 1800 metros. El domingo en Monmouth Park, Masque d’Oseau hizo coincidir su estreno con un resonante triunfo en un kilómetro en el césped; el mismo domingo, pero en Remington Park, Keetonville obtuvo el tercer impacto de su campaña, al ganar un allowance sobre la milla en césped.



Fin de semana. Quedaron conformados los programas del fin de semana en Maroñas, Las Piedras y el Real de San Carlos de Colonia.

Se destaca, netamente, el clásico Stud Book sobre 2000 metros donde anotaron La Mansa Nistel, La Dernieri, Mendel Sweet, Loli Pop y Lilly Spencer, en Las Piedras, en jornada sabatina se corre el Preferencial pablo G. Falero.