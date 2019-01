Vientres de interés e ilusiones con muy buena sangre

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

La madre de Fillmore (Wild Event), clasificado para el Latino por La Gavea, es Official Glory, que fue adquirida por Gabriel Rodríguez en 2016. Llegó grávida de Adriano, nació Super Pepito ese año y en 2017 tuvo a Pagamor (Trinniberg).

En el remate de “yearlings” del haras La Pasión (Argentina) días antes del Pellegrini 2018, se vendió para el stud Lucía y Matías a Imperia Gold por Catcher in the Rye e Ilusión Optica, hermana materna de Il Mercato, ganador de ese Pellegrini.