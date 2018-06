Viejo Molino y Don Bebe al ring

Luego del cierre de la reunión del próximo viernes, los haras Viejo Molino y haras Don Bebe llegan al Tattersall de Maroñas con una muy buena oferta de 25 productos de la generación 2016.



Dentro del lote, habrá siete descendientes de Ecclesiastic, cinco de Honour and Glory, ocho de A Little Warm, uno de Asidero, Southern Lawyer, Wired Bryan y dos de Alcazar en madres hijas de Vettori, Hennessy, Mutakddim, Sportin Gold, Halo Sunshine, Spring Halo, Not for Sale, Honour and Glory, Incurable Optimist, Hardy, Thunder Gulch, Plicck, Catcher in ten Rye, Kingmambo, Mogador, Ecclesiastic, Jade Hunter, Robin des Pins, Shudanz, Editor´s Note, Seeker’s Reward, Demostrado, Sadlers Congress, Capo Maximo y Smart Strike.



Llegan hermanos y medios hermanos de excelente campaña de pista. El jueves al mediodía se realiza una exhibición previa al remate.