Viejo Molino y Don Bebe, al ring de ventas

Al mediodía, en el Tattersall de Maroñas, se realizará la última exhibición de los 26 productos de los haras Don Bebe y Viejo Molino nacidos en 2017. A las 19:00 horas está fijado el remate de ambos establecimientos bajo el martillo de la firma Oribe. El comprador tendrá variedad de sangres, orígenes por parte paterna y materna. Llegan descendientes de Ecclesiastic, A Little Warm, Soapy Danger, Honour and Glory y Don Oliver H. En madres: Not for Sale, Honour and Glory, Exchange Rate, Thunder Gulch, Sadlers Congress, Ecclesiastic, Wild Event, Electricity, Demostrado, Sportin Gold, Plicck, Catcher in the Rye, Giant’s Causeway, Editor’s Note, Patio de Naranjos, Pioonering, Gulpha Gorge, Pleasantly Perfect, Hardy, Robin des Pins, Mogador y Distent View.



Llegan a la venta hermanos y medios hermanos de calificados animales de pista, tales como Don Oliver H, Amuleto de Oro, Van Kaiser, Leoprado Veloz, Capitán Cañones, Estrella, Demencial, Rolls Royce, Dementia, Cacio, Gaga, Homily, Carcajada, Netflix, WhatsApp, Exchange Money, Different, Belicoso H., Bella Gloria, Abuelito Querido, Donzella H., Don Nicolás, No la Soñe, Topless Dance, Sub Topper y Top Five.



Ambos haras comunicaron que para el remate no aceptan reservas ni vales para compra. El haras Don Bebe le paga la doma a cada comprador de sus productos, mientras que Viejo Molino sortea US$ 1500 entre sus compradores. Remata Oribe y financia Primelux.

