Victorica y Etcheverry en grama

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

La conferencia de prensa en Paysandú abre una semana hípica con muy buenas novedades, dado que será apertura de gateras de una nueva escuela de jockeys y vareadores, en esta oportunidad con sede en el hipódromo San Félix, en el litoral de nuestro país. Se aguarda que la escuela tendrá unos veinte postulantes, con el apoyo de la Dirección de Casinos del Estado.



El jueves 18, el San Félix organizará una jornada de nueve carreras que incluye el Gran Premio Criterium-Copa Casinos del Estado sobre 1.300 metros, que tiene nueve aspirantes al éxito, y el clasificatorio del Torneo Antonio Marsiglia sobre 1.000 metros que tendrá, también, nueve postulantes buscando ganar la gatera (clasifican los dos primeros) para la gran final del 25 de agosto, a disputarse en el Real de San Carlos de Colonia.



En el circo pedrense, este jueves, se disputan once competencias con base en el Preferencial “Jura de la Constitución”, handicap con 15 cuadras de extensión donde anotaron: Radu, Star Trek, Dog Misterioso, Urso Maggiore, Domiciano, Tolonson, Niko Prince y Mister Marine.



La sabatina tiene como base el hipódromo de Maroñas, donde se corren ocho en conjunto con el Irineo Leguisamo de Florida, que ofrece ocho carreras; no completó el floridense la clasificatoria del Torneo Antonio Marsiglia.



La dominical va exclusiva en el Jerárquico que entrega catorce pruebas con destaque para el clásico Francisco Etcheverry Vidal, Listado sobre “mil dos” y el handicap especial Pastor Victoria sobre la milla, ambos sobre grama.



En el clásico, anotaron Hard Heart, Franken, Agion do Jaguarete, Sub Manner, Cloyan, Kusturika, Jubilo, El Ventisquero y Dog Valiente mientras que en el especial ocuparán gateras Ben Hur (61,5), Madame Roja (51,5), Raonic (51,5), Articulador (50), Grand Impacto (58,5), Almoradi (60,5) y Jaffar (57,5).



A nivel de pozos, se destaca el Pick 8 que viene de varias semanas de desaciertos y llegó a 760 mil pesos y promete superar la barrera de los 850 mil.