Victoria de Sub Princess

La veterana Sub Princess sigue dando alegrías a sus huestes. Le dio brillo y color al clásico José Shaw disputado en Maroñas en sexto lugar de la jornada de domingo.



Tal sus características, la descendiente de Subordination se vino de gateras al disco, detuvo el teletimer en muy buenos 58”11 para derrotar de forma clara y neta a Lee Jeans que fue escolta a dos cuerpos y tres cuartos. Fue tercera Itrak, a tres cuerpos y medio de la pupila de Dorneles cerrando el rentado My a cuarto de cuerpo dejando en el quinto puesto del semáforo a Desconectada.



El trámite de la prueba fue el esperado, apenas abiertas las gateras saltó la del “Fair Play” junto a Desconectada que movió junto a la puntera dejando detrás a Lee Jeans e Itrak quedando al cierre del corto lote My.



Antes de girar el codo, con parciales de 22”23, Sub Princess le tomó pequeñas ventajas a su compañera de ruta, a par de cuerpos se movía Lee Jeans junto a Itrak dejando en extrema retaguardia a My.



En los 400 finales, Federico Fabián Píriz buscó andarivel medio para dejar correr a la zaina, lo intentó Lee Jeans, no pudo con una Sub Princess que goza de su segunda juventud. Tras correr de excelente forma el “Maroñas”, ganó cortometraje y repite sobre la buena de Lee Jeans.



Ganadora estelar a los dos años, Jorge Avelino Píriz le lleva con manos de seda. “Es una yegua veterana, se le contempla en el entrenamiento. Corre este tipos de clásicos ya que entre veloces tenemos a Fast Night. No pensamos aún en el retiro, que siga corriendo y nos siga dando alegrías”.



Las huestes del Fair Play disfrutan a una Sub Princess que llega a su décimoprimera victoria en Maroñas, quinto clásico en su haber, a lo largo de una campaña que dio inicio a fines de 2014 y logrando su primer lauro estelar en febrero de hace 4 años. La eximia velocista también acumula cuatro triunfos en Las Piedras.



El Jerárquico y su gente aguarda por un nuevo cortometraje para ellas, con Sub Princess en las gateras a sabiendas que ella, pletórica de bríos, entrega todo lo suyo desde apertura de cajones.