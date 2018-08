Por vía del Ensayo, Aero Trem quiere Polla

La gran previa de la Polla de Potrillos se disputa hoy, con 11 aspirantes al cetro, en ocasión del clásico Ensayo G3. Prueba sumamente pareja que bien puede marcar a la nueva generación a poco más de un mes de la primera gema de la Triple Corona. Del Criterium llegan: el ganador Aero Trem, su escolta The Broad, Duro de Matar (3º), Cielos Abiertos (5º) y Eccléctico (9º), que llegó a dicha contienda con chapa de candidato. Por otra vía, llegan a esta instancia estelar los invictos Great Spirit, Numberone y Rey Mastro. Se suman: British Auténtico, el ganador clásico Farruco Law y Hot Dog. Es el baby crack Aero Trem el candidato al disco y la foto para poner proa al primer fin de semana de septiembre. El del “Hs. Old Friends” no la tendrá nada fácil. Desde tiendas de Gustavo Vergara llega el invicto Rey Mastro, de muy buena muestra el día de su debut. El de “Calle Constitución” llega pronto para alegría de sus huestes. No les va en zaga The Broad, que luciendo las del “9 de Julio” quiere ocupar la chapa más alta del marcador. Carrera y pico.