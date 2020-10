Verona y Chile en césped

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Con diez competencias, desde las 12:30, Maroñas entrega nueva reunión bajo protocolo sanitario hípico.

En pista verde y sobre 1200 metros se disputan los clásicos Chile y Verona con nueve y doce participantes respectivamente, ambas prometen emoción de gateras al disco.

En quinto término es turno de ellos donde el voto recae en el invicto Upper Class, que tendrá su primera experiencia en pista de césped. El pupilo del líder de la estadística Antonio Cintra, tras obtener victorias de condición - en Las Piedras y Maroñas respectivamente -, se alistó en prueba estelar en donde derrotó - sobre once cuadras - a Mango Jangle y Sub Princess en más que valiosos 1´02”40.

Mantiene por diferencia de edad buena cantidad de kilos a favor (5) y a pesar de no conocer la pista y enfrentar a especialistas, defiende el voto. Quien es si, pastero de nota, es Mango Jangle. El pupilo de Raimundo Soares viene de caer en un hándicap cargando 64 kilos frente a varios rivales que le tocará enfrentar en este peso por edad.

Está en distancia predilecta y será firme animador de la prueba. Pluralismo que viene de llegar delante del Cape Town - recibiendo tres kilos y medio, ahora van a peso igual - es más que una sorpresa en pista que también le viene al pelo, Franken y Sub Manner, viejos conocidos en estas lides, son ejemplares a tener en cuenta.

Si el Chile llama, el Verona aún más, es que dos de las mejores velocistas del medio (junto a Sub Princess que no anotó) estarán presentes en las gateras en el palo de los “mildos”, hablamos de Rainha Pioneira e Itaperuna.

Las dos norteñas son firmes candidatas a ocupar la chapa más alta del semáforo, la del Hs. Belmont viene en serie de tres triunfos al hilo, la del Hs. Cifra no tuvo una buena suelta en su última participación y perdió toda chance, igualmente arribó tercera de Rainha Pioneira a varios. Son las dos grandes candidatas a ocupar la chapa más alta del semáforo de la segunda estelar del Jerárquico.

Y si las dos nombradas salen a desafiar al teletimer, a falta de 200 hay que ver quien se suelta desde el fondo, una puede ser la rendidora Flora Gambo´a.

Maga Purse, Kattegat y Sassicaia son posibles nombres que pueden estar en la definición en atractiva contienda.