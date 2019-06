El Ventisquero sigue regalando alegrías

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Los años no pasan en vano para el veterano El Ventisquero, que se adjudicó de excelente manera el especial Benjamín Gómez al derrotar por dos cuerpos a Franken en muy buenos 1’20”78. El pupilo de Santesteban vino ubicado en mitad de lote mientras que dominaban en vanguardia Dos Amores y Hard Heart, con Franken cerca.



El lote se hizo muy compacto al entrar a la recta final, Dos Amores no renunciaba a la lucha, Mago Jangle se dejaba gritar, Franken mantenía en vilo a las huestes del “X.V.”, Lisarb lo intentaba al igual que la “chiquita” Cherokee Rules que descontaba, mientras que por fuera Pablo Joaquín Menyou armaba la atropellada del veterano El Ventisquero. En los 300, Mango Jangle va en busca de Franken mientras que por andarivel externo hace aparición El Ventisquero, que ganó con autoridad. Fue escolta Franken, tercera Cherokee Rules, cerrando rentado Mango Jangle.



Excelente desde todo concepto el triunfo del “Lance de cuatro cifras de Ovación” que a pocos días de cumplir ocho años le sigue dando alegría a sus huestes. Facundo Santesteban, concluida la carrera, manifestó: “Le pedimos a Joaquín que no lo contrariara al caballo. En el codo venía con acción y nos ilusionamos. Un regalo para Milton González, copropietario de El Ventisquero, en el día de su cumpleaños”.