La velocidad vale un Perú y Fast Night es el elegido

La cartilla de Fast Night es de valor superlativo. Es que el potrillo de la familia Píriz se presentó en las pistas en diez ocasiones logrando seis victorias: tres estelares, dos condicionales (una en Las Piedras y otra en Maroñas) y una especial, en el canario clasificatoria para el Rey de la Recta, carrera final que luego no disputó.



El descendiente de Meal Night es titular del Juvenile Sprint del pasado año y de los clásicos Amodeo y Francia, este último en diciembre pasado. Luego de ello, fue escolta de Holy Legal en el “Maroñas” del pasado Mitin de Reyes.



Saldrá adelante, tal sus características y bravo será para sus rivales darle alcance al cabo de las once cuadras a recorrer.



Viene Dog Valiente de caer, también, en el kilómetro del 6 de enero llegando a cuatro cuerpos y tres cuartos de la ganadora. Con 100 metros más a recorrer se puede tornar en enemigo de riesgo.



El Danzarin va por su cuarto clásico Perú, prueba estelar que obtuvo en 2018. El veterano del “Duplo Ouro” viene de ocupar un tercer puesto, a 7 cuerpos, de Fast Night en el “Francia” de diciembre. Es más que una sorpresa.



DESDE LA PELOUSE



El jockey mejor representado

Pablo Rodríguez

Se presenta con varios ejemplares que son candidatos a la chapa mas alta del semáforo.



Indicados a tener en cuenta en pick 4:

Pozo Garan.: $70,000

Carrera 9ª: 1-8

Carrera 10ª: 12

Carrera 11ª: 11

Carrera 12ª: 2-4-5-6-11-16



Para estudio:

Doble Final:

3-7-13 (13ª)

5-8-16 (14ª)

Cuatrifecta 14ª:

5-8/3-5-8-16/Todos



Eje de apuestas especiales:

The Broad

Para Pick 3 inicial y exóticas de la segunda

Crazy in Love

Para Pick 4 y 3 C/O, ambos con pozo y exóticas.



Un lance a cuatro cifras

Donatelio

En la 11ª puede venirse a cuatro cifras el De Pizarra