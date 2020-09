Veloces son la atracción

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Quedó conformado un nuevo fin de semana de carreras. Como viene siendo costumbre en esta nueva normalidad, serán cuatro las jornadas. Maroñas correrá sábado y domingo con 10 reuniones en cada una de las jornadas. La actividad se abrirá el viernes con el Sint, esta vez se correrá en el Irineo Leguisamo de Florida en donde se disputarán ocho competencias incluida una para caballos de cuarto de milla. Como viene siendo norma será Las Piedras donde se cierre la actividad.



En materia jerárquica tendremos un clásico y un handicap especial. La carrera más importante de todo el fin de semana es el clásico José P. de Giuli y Rogelio Rodríguez sobre el kilometro en arena. Son nueve los que prometen ser de la partida en un lote que tiene machos y hembras de cuatro generaciones diferentes.



La presencia de Sub Princess es siempre motivo de atención. La veterana de ocho años buscará un nuevo impacto y el primero con esta edad. La eterna defensora del stud Fair Play debutó a fines de 2014 y ya va para seis años en actividad. Ha ganado 22 carreras a lo largo de su campaña siendo la mitad de ellos a nivel clásico. En Maroñas buscará su triunfo 18.



Tiene rivales de mucho peligro la entrenada por Jorge Avelino Piriz. Los mas bravos son tres machos de la generación nacida en 2016 que pasan gran momento. Brexit define cuanta prueba disputa y estuvo a punto de ser el ganador en el Gran Premio Maroñas, hará su reentré tras siete meses al margen. Aris y Bar Arocena vienen de ganar y ser escolta cuando se enfrentaron en el plano condicional, ambos corren bien cuanta prueba disputan. Le Blanche y Equality que vienen de ganar, el tordillo Diente pintado, la potranca Leoparda Brava y el potrillo Macuka que es de las cartas mas fuerte de la carrera son quienes dan forma al lote.



La otra carrera que excederá el nivel común en Maroñas será el handicap especial Antonio Araujo también en arena. Allí prometen ser nueve los participantes y son dos pensionistas de Antonio Cintra los que parecen mejor perfilados en la previa. Atletico El Culano ha estado cerca de los mejores fondistas, y es top weight con justificada razón, en tanto Keep Down viene mejorando y en la última mostró mejoras considerables. Negrone es el otro pesado del lote en el que también figuran Romulo, Un Ser Superior, Blueleibel, Incurable Halo, Viento Amigo y El Frances.