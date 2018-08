Veloces a nivel clásico

Con cinco ejemplares en gateras, en tercer lugar del domingo se disputa el clásico Romántico, Listado, donde calidad suple cantidad. Ocuparán gateras, de adentro hacia afuera en el palo de los “milcien” The Dancer, Mudador, Barbo, Dog Valiente y El Danzarín.



En quinto turno, sobre 2000 metros y en grama se corre el Handicap Especial Panamá, van por el podio Suzuki (51), Super Excelente (55), Butler (50), Focal Point (57), Jumbos Caddy (55), Reality Bites (56), Etranger (63), Rock Anestecia (52), Cerro Largo (51), Gauche (57) y Baila de Noche (61,5).



El Handicap Especial Boina Roja, para ellas sobre 14 cuadras tuvo buena aceptación a la hora de las anotaciones, prometen ir por el triunfo Spettacolare (50), Rainha Pioneira (53), Arc en Soleil (55), Desembestada (50), Interamericana (54), Olivia Pope (50), Flash mas Querida (50), Oprah (52), Candid Camera (53,5), Gottin (58), Amada Alada (58) y Avisatada (12).



En Maroñas se completaron 19 competencias entre viernes (7) y Maroñas (12). En Las Piedras se corren docena de pruebas en jornada de sábado compartida con Florida que entrega siete pruebas. Cabe recordar que Melo suspendió reunión por baja anotación dado que sufre el parque local de influenza equina. El Parque Independencia Irineo Leguisamo cambio su reunión de viernes a sábado.



En el circo canario, en octavo lugar se disputa el importante clásico Roberto Irazoqui, llamado para la generación 2015 sobre catorce cuadras, para el que se anotaron; Start Time, Poca Agua, Bravo Guerrero, Dos Amores, First Thing, Negrone, El Cantante y Bobby.





Proyecto solidario.

En el Hipódromo Las Piedras, el grupo Codere y la Fundación Celeste realizarán hoy el lanzamiento del Proyecto Hojas, que tiene como objetivo apoyar a la Liga Regional del Sur de Fútbol Infantil de Canelones (La Paz, Las Piedras, 18 de Mayo y Progreso), femenino y masculino, a través del fomento de las buenas prácticas deportivas y de convivencia en los partidos de fútbol infantil y en su entorno. El premio final es de US$ 2.500, así como aportes de las demás empresas patrocinadoras: Ulbrika (pinturas), Joma (indumentaria deportiva), Castro (cerámicas) y Metropolitana (pisos).



A su vez, el evento de lanzamiento servirá para oficializar la donación de $230.000 a la Fundación Esperanza Joven con destino a Proyecto Minga.