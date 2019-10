Veloces en grama con Don Pedro de elegido

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Con ocho participantes se disputa este sábado el clásico Chile sobre 1200 metros en grama.

1- Don Pedro - Héctor Lazo. El potrillo se le anima a los mayores en corto metraje estelar. Sabe lo que es ganar en césped. Tecibe, por sus jóvenes tres años, 5 kilos por la escala. Candidato.

2- Retador - Julio C. Méndez. Es rendidor el pupilo de Luis Belela, viene de falsa perfomance. Es chance.

3 - Meu Bahiano - Yair Pereira. El de Los Apóstoles gusta de venir entre los de adelante. En grama fue NP de Franken. Otro bravo.

4 - Brexit - Vagner Leal. Otro potrillo de muy buena campaña que bien pudo integrar la triple fórmula. Ojo con el pupilo del líder.

5 - Rojo Corredor - Carlos S. Méndez. El defensor del Mada se ve en compromiso severo.

6 - Moga Victory - Marcos Padilla. Llegó detrás en condicionales y handicaps. Brava para el.

7 - El Cantante - Raúl Silvera. Viene de larga rentré; hizo suyo el Mile de Campeones y vuelve listo para dar batalla. Sorpresa.

8 - Franken - Luis Cáceres. Es el ejemplar más bravo que tiene el candidato. Puede llevarse el Chile. Enemigo.



Las féminas van por el clásico Verona, en verde y 12 cuadras, en una atractiva prueba.

1 - My - Federico Píriz. No se ha destacado últimamente. Carrera brava.

2 - Soapy Sky - Fernando Olivera. La del Tres Orillas es más que brava.

3 - Sassy Gold - José L. da Silva. Desentonó en un handicap. Puede correr bien.

4 - Antonina Storm - Yair Pereira. La 3 años ganó bien la condicional. Puede arrimar.

5 - Lee Jeans - Julio C. Méndez. La de Phillipson bien puede definir. Brava.

6 - Kattegat - Pablo Rodríguez. Yegua que gusta de la grama por su sangre. Es sorpresa en tiro corto.

7 - Supersticiosa - Maicol de Souza. La experimentada ganadora estelar del “Hulk” sabe de triunfos de esta índole. Candidata.

8 - Suprema D’Or - Nicol Romero. Recibe la misma cantidad de kilos de la candidata. Ojo con ella.

9 - Rainha Pioneira - Héctor Lazo. La del “Belmont” tiene todo para definir. Enemiga de sumo riesgo.

10 - Opera Cat - No correrá

11 - Quinta da Baronesa - Josiane Gulart. Se ha comportado bien en las carreras de condición. Es de peligro.