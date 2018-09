Veloces animan el clásico dominical

Calidad suple cantidad en el clásico José P. de Giuli y Rogelio Rodríguez este domingo en Maroñas. Ubicado en octavo término, alistarán en gateras ubicadas en el poste de los mil, Mudador, Escudo y Balla, El Danzarin, Dog Valiente, Clockmaker, Sub Princess y Despojado. Los orientales Dog Valiente y Sub Princess frente a fuerte presencia norteña. En la previa se corre el especial Antonio Araujo en césped sobre 2200 metros donde anuncian participación Mundanal (57), Nedway (60), Hummer (50), Don Cartucho (53), Currando (53), Don Pepin (58), Piscos Our (60) y Darling Fan (53).



Entre viernes y domingo, en Maroñas se corren 21 competencias, el viernes son 8 que tienen de previa 9 competencias de Florida mientras que la sabatina entrega 11 pedrenses y ocho en el San Félix de Paysandú del SINT.





Cáceres va en busca de Lazo



El ganador de las últimas 3 estadísticas de jockeys, el salteño Luis Cáceres, luego de buena cosecha de fin de semana quedó a 8 puntos del líder Héctor Lazo, que al 30 de julio le había tomado 18 de diferencia. Quedan 3 meses y medio a recorrer.