Variedad estelar dominical

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

El Sistema Integrado Nacional del Turf comienza su actividad anual con siete pruebas de domingo en el San Félix de Paysandú. Se corren los preferenciales Iniciación para hembras (12) y machos (6), ambos sobre 700 metros.

Maroñas abre fin de semana hípico en donde se corren docena de competencias con destaque para el especial Francisco Anaya, un llamado para yeguas en sistema de handicap sobre 11 cuadras, prometen ocupar gateras Gucci Girl (53,5), Vacation Camp (51), Lee Jeans (60), Miss Victoria (52), Guajuvira (56), Mi Carabela (59), Mágica (53,5), La Almudena (56), Kat Kit (50), Lady Guapa (54) y Suprema D´Or (58).

La sabatina va, en exclusiva, en el hipódromo Las Piedras, en sexto término con dos mil metros de extensión se corre el Rogelio Rodríguez, van por el casillero mayor Shevchenko (56), Carlomagno I (50), Focal Point (52), Southern Fever (56), Once Negro (61), Sobreviví (52), La Missionera (55), Hummer (50) y Oggigiorno (62).

La jornada de domingo entrega quince contiendas, abren dos pruebas para hembras y machos de la generación 2017 y tiene dos clásicos de relieve, el Francisco y Alberto Milia, todo caballo sobre mil quinientos metros y el Carlos Sáenz de Zumarán y Ricardo Zumarán Arocena, para ellas, en grama con quince cuadras de recorrido.

En el Milia, calidad suple cantidad, tiene cinco anotados, tres de ellos incursionaron en la pasada milla de reyes, Almoradi (2º), Noidea Day (5º) y El Prodigo (NP) mas Sinabung, que debido a accidente en camino al servicio veterinario, tuvo que ser retirado de la carrera. A ellos se les suma Pepinillo.

En el Sáenz, sobre césped alistaran Gold Bay, La Maestranza, Kattegat, Mas te Vale, Madame Roja, Edulcorada, Blue Spark, Via Quadronno, Lisarb, Gatita, Le Pain Quotidien, Lady Leti y Sassicaia.

Prueba con 13 anotadas con varias que son eximias pasteras que intentarán demostrar su poderío en prueba de mediana distancia.

A los clásicos y pruebas de dos añeros se suma el endiablado Pick 8, que supera la barrera de los siete millones de pesos acumulados, a estudiar desde ya.





Buena largada 2020 del Imperdible

El 1º de junio de 2019, en las instalaciones del haras Rapetti se realizó el remate Imperdible de la generación 2017 con ejemplares de los haras Estrella del Sur, Orilla del Monte, Los Méndez, Flanqueadores y Rapetti como agente. Entraron a remate 29 productos, como cabeza de lote saltó al patio de ventas Socrates, un Honour and Glory y Next Girl que fue adquirido por el stud Uruimporta. El zaino debutó el pasado 8 de diciembre, largó, comenzó abrirse antes de la recta la cual recorrió junto a la empalizada externa. Con gran destreza el “Pelado” Piriz lo llevó a la victoria en 58”57, a pesar de los inconvenientes. Va al Leguisamo del 2 de febrero.

El domingo 12 fue turno de Independent Honour, que ganó de muy buena forma en su debut y hace 48 horas Ilustre Posse se llevó otro triunfo del Imperdible que comenzó con buen pie en 2020