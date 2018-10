La vara hípica sigue en lo alto

Maroñas tuvo una jornada especial. En la mañana del pasado domingo, Jorge Ricardo y Pablo Falero (dos verdaderos fenómenos invitados por HRU, la revista Invasor y el apoyo de Propietarios) visitaron las instalaciones de Villa Yerua para luego trasladarse al hipódromo.



Al mediodía se entregaron los cheques (simbólicos) de los incentivos a los haras nacionales por parte de Casinos del Estado: un total de 16 millones de pesos. Según Javier Cha, desde 2010 se diseñó un camino ascendente en conjunto con la actividad, se recuperó Las Piedras, se armó el SINT con hipódromos modestos que siguen en obras a pesar de los últimos revolcones (Florida), todo en un plan en base a que el turf es una industria con oportunidades para los que menos tienen.



Se reconoció que la actividad hípica vincula a mucha gente, que no es solo una carrera, sino un movimiento social.



Se ha mejorado en infraestructura, un gran aumento de las Villa Hípicas de Maroñas y Las Piedras, se tiene una mejor calidad de televisión. Reconoció también el Director de Casinos que tuvimos el mejor Latino de los últimos cinco años.



La inversión de Casinos ha sido de 6 millones de pesos en Las Piedras y 12 millones en Maroñas y sus alrededores.



Ahora se busca un apoyo a los criadores que invierten y ven futuro para que tengan como destino mejorar la genética, así como construir para desarrollar Maroñas a fin de que crezca en su actividad y que llegue más público.



Cha subrayó que en abril de 2019 se aumentarán las bolsas de las carreras condicionales en Maroñas y Las Piedras, se pasará de 1050 a 1200 carreras al año incluyendo más cantidad y campañas en césped, sobre todo para potrillos, sin canibalizar las carreras en arena. Se busca crear una nueva carta en césped con 35 clásicos, más cinco especiales.



La monta perdida a partir del 1º de diciembre pasa, en Maroñas, a $ 3.500 y $ 2.300 en Las Piedras, que no tendrá bonificaciones para carreras de potrillos.



Lo que se intentará hasta marzo de 2020 es colocar a Maroñas en la sociedad, como escenario de convocatoria, centro social, amén de la parte hípica. Para ello se necesita compromiso de todos.



Conferencia. Emotiva desde todo concepto fue la conferencia, charla con Pablo Gustavo Falero y Jorge Ricardo. Recibieron homenajes y cálidas palabras, ambos retribuyeron con sentidas respuestas agradeciendo a todos los presentes. Falero reconfirmó su retiro a fines del próximo año. El pedido de los presentes, al unísono, es que ambos estén en el próximo Mitin de Reyes. En la cancha, Ricardo ganó con un hijo de Good Report con quien había ganado su ultima carrera en Maroñas en el Ramírez del 2007. Falero integró marcador, pero sin victorias. Donde ambos ganaron, como siempre y a pesar de la lluvia, fue con el público que los aplaudió constantemente.



De interés

Un verdadero súper domingo se vivió en Maroñas. Selección, Jockey Club, Oribe y Honor más el especial España no pudieron ser opacados por las inclemencias del tiempo. A ello se le sumó la presencia de Falero y Ricardo, dos estrellas del turf mundial que juntas son imán burrero. El betting se cataloga de muy bueno.