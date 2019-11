A la vanguardia de la región

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Con los números sobre la mesa de la tabla comparativa de premio obtenido en carreras de 2 y 3 años, Maroñas va al tope del marcador en cuanto a lo líquido para el propietario y total del premio al primer puesto con bonificación incluida para ejemplares nacidos en nuestro país.

En bolsa para ejemplares de dos años, categoría perdedores, nuestros propietarios, con el 40% de bonificación, obtienen US$ 5.520, el 71,20% de un total de US$ 7.751. La bolsa para las carreras de los dos años, en Maroñas, es de 9.230 dólares americanos.

Si tomamos los US$ 5.520, en comparativa con los hipódromos de la región, en el que sigue a Maroñas el propietario del ganador obtiene entre 3400 y 2800 dólares en los hipódromos argentinos y 2926 a 1990 en Brasil.

En relación de pensión-premio, Maroñas tiene el porcentaje más alto con un 11%. En los hipódromos de la vecina orilla redondean un 7,5% y en Brasil un 5%.

En carreras de tres años, también se coteja en categoría perdedores, la relación pensión-premio. En Maroñas es de 7%, los circos argentinos tienen un porcentaje entre 5,2 al 6,6% y en Brasil del 3,9 (Cidade Jardim) y 4,8% (La Gavea).

En premios, la bolsa en Maroñas es de US$ 6.864. Aquí La Gavea queda en US$ 6618, mientras que en los hipódromos argentinos rondan los 5600 dólares de promedio. Si a ello se le adosa el 20% por nacimiento en nuestras praderas, Maroñas araña los 5 mil dólares contra casi 4000 en la Gavea, 3600 de Palermo, 3300 de San Isidro y 3200 de La Plata.

Los propietarios, en esta categoría, reciben líquido US$ 3518 contra un promedio de 2400 de hipódromos argentinos, 2660 en La Gavea y 1547 en Cidade Jardim.

La tabla adjunta refleja la realidad de los premios en cinco hipódromos de importancia de Argentina, Brasil y Uruguay y Maroñas está al tope en la mayoria de los rubros.