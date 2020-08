Upper Class ganador del Romántico

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

En el clásico Romántico fue triunfo del tres años Upper Class que derrotó a Mango Jangle por cuerpo y cuarto, llegando tercera Sub Princess a medio pescuezo del escolta.



El pupilo de Antonio Cintra defendiendo las sedas del Gaeta rompió los relojes, estampó 1’02”40 quedando a céntimas del récord (1’01”96) de Mano Blanca del 29 de agosto del 2009.



El potrillo, que recibía por escala de pesos cinco kilos de la defensora del Fair Play tuvo que estampar guarismo de excepción para derrotar, no solo a ella, también a un Mango Jangle que se la hizo dura al descendiente de Tiger Heart. Upper Class, un tres años ganador de dos carreras, una en las Piedras y otra en Maroña. dio la razón a sus huestes cuando decidieron enfrentar a la flor y nata de la velocidad de Maroñas, vino siempre cerca de los punteros Golden Boy y Sub Princess. Cuando su piloto Vagner Leal lo puso a correr, el zaino no se achicó ante rivales con mayor experiencia y rico historial en Maroñas, igualó a ambos en los 300 cuando quedaron casi en una misma línea, el de Monte Nativo, la yegua y el del Phillipson que buscaba lugar por flanco interno. En los 150 pasó a dominar y supo mantener a raya a Sub Princess y Mango Jangle que la pelearon hasta el espejo. De aquí al 6 de enero, si todos van por esa gatera, son nombres a tener en cuenta.



La carrera se hizo con Golden Boy en delantera seguido por Sub Princess, cerca se ubicaba Upper Class junto a Mango Jangle, Dog Valiente y Rey Victorioso. Pasaron los primeros 400 en 22”95 para entrar a la recta con el de Juliano Viana en vanguardia con la del Fair Play a sus grupas, por dentro comenzaba a mostrarse Mango Jangle y por flanco externo ya se vislumbraban los colores celestes del Gaeta ya que, Upper Class, comenzaba a agigantar su figura.



Tras lucha de dos cuadras, Upper Class toma ventajas para, mantener invicto, lograr su primer título clásico y demostrar a su corta edad un temple de caballo mayor logrando vencer a dos “flyers” de nota. Carrera que muestra a un potrillo de nota, a un Mango Jangle que en estas pruebas es rival a batir y a una Sub Princess que sigue en los más alto del ranking de velocistas del medio, la muestra, el tiempo de carrera que tuvo que emplear Upper Class para lograr derrotarla.



En el especial Panamá fue triunfo de Molequi Felipe que dio alcance a Wador en el mismo disco con gran conducción deEdison Rosas, fue 3º Vesuvio. Todo en 2’07”12