Upper Class es figura central

N o es lo más común que una reunión se abra con un cotejo clásico, pero eso es lo que sucederá hoy en Maroñas. Sobre el kilómetro se miden seis potrillos en la que será la carrera inicial de las 10 que ofrecerá nuestro principal hipódromo desde las 14:00 horas.



Upper Class llega a la cita como enorme favorito, invicto en tres presentaciones tiene su mira puesta en el Gran Premio Maroñas (G2) del próximo 6 de enero. Es que tras cumplió con el debut triunfal tanto en Maroñas como Las Piedras corrió su primer clásico y derrotó nada menos que a Mango Jangle y Sub Princess en impresionantes 1.02.40.



Retorna tres meses después luego de haber sido borrado en una prueba sobre césped y lo hace ante los de su edad. Carreras son carreras, él puede retroceder y sus rivales adelantar, sin embargo parece difícil que el defensor del stud Gaeta pierda esta carrera. Lo que hizo en agosto fue deslumbrante, pero además hay que sumarle su físico, es un animal de unos 550 kilos realmente llamativo, no olvidemos, aún es potrillo. Tiene origen, sangre y equipo de primer nivel y debería ser el ganador del clásico Amodeo, en la pista veremos si confirma.



ECUADOR





Por tabuladas, Hechicero es la gran figura de la carrera, se trata de un caballo que es ganador clásico, que tiene buenas cualidades para la larga distancia y que además es un especialista en césped. Pero claro, esto mismo piensan los handicapers y por ello cargara los prohibitivos 68 kilos sobre su lomo. Sin embargo es tanta la diferencia en la tabulada frente a sus rivales de turno que creemos que pese a dar entre 13 y 18 kilos de ventaja igual puede ser el ganador. Pero no la tendrá fácil, no solo porque el cargará unos 10 kilos más de los que carga en los clásicos, sino porque sus rivales van livianos. Su entrenador Eber Illaria se la jugó y no lo borró pese al plomo, sabe la clase de su animal y confía en que pueda sobreponerse al handicap.



Tiene varios rivales que pueden valerse de la situación. El potrillo Once Uppons es perdedor pero tiene buenos arrimes y experiencia en la superficie. Russian Time es ganador de una en Maroñas, pero corre todas bien y le gusta mucho la distancia. El Maki es otro que se siente cómodo en estas condiciones y parece estar ante una muy buena oportunidad. Bueno Ta viene de la mejor carrera de su campaña y lo puede aprovechar.