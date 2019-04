LA ÚNICA EN SU GENERO

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El pasado domingo la gran figura fue la yegua que defiende al stud Fair Play. En el único clásico de la jornada, el José Shaw, Sub Princess fue la ganadora y se quedó con el triunfo número 16 de su campaña. No es la más ganadora: de hecho en Maroñas fue su decimosegundo impacto. Sin embargo, su campaña es única.



Lo es porque lleva seis años ganando carreras oficiales en este siglo. Con carreras oficiales nos referimos a las organizadas por Maroñas desde su reapertura y a Las Piedras en su actual etapa, que comenzó en 2012 con carreras corridas provisoriamente en Maroñas y desde mayo de 2013 en la pista canaria. Sub Princess ganó por primera vez el 12 de diciembre de 2014 y ha obtenido triunfos en cada temporada desde dicha fecha. En 2015 ganó tres en Maroñas, en 2016 repitió el logro, en 2017 ganó dos en Las piedras, en 2018 cuatro en Maroñas y una en el limítrofe y en esta temporada ya lleva dos impactos.



Vale destacar que la pasada temporada ganó su serie y la final del Rey de la Recta, que se corrieron con reglamento Sint pero en Las Piedras y Maroñas respectivamente y las hemos sumado.



Estos seis años de triunfos la convierten en única en su tipo, pues no hay ninguna otra yegua que lo haya logrado. Financial Aid estuvo cerca: ganó carreras en cinco temporadas y en su sexto año en pistas fue escolta en el Gran Premio Ciudad de Montevideo (G1), carrera que marcaría el final de su campaña. La otra yegua que ganó en cinco temporadas diferentes es Enjoy, la dueña de 21 impactos, que es el animal con más triunfos en Maroñas desde la reapertura (19).



A Sub Princess la acompañan en su récord tres machos que también han sido capaces de ganar carreras en seis temporadas diferentes. El único que lo ha hecho de forma consecutiva, al igual que la Subordination, es Alevoso. El ganador del Gran Premio Maroñas en 2015 ganó carreras desde 2013 hasta 2018.



Hay otros dos que consiguieron impactos en seis temporadas distintas pero no lo hicieron de forma consecutiva. Uno de ellos es Temporary, el único de los cuatro que triunfó en tantas temporadas pero no pudo ganar un clásico. El hijo de El Compinche ganó 12 veces, desde 2004 a 2010 con la excepción del 2009, y es también el único que consiguió todos sus impactos en Maroñas. El otro integrante de este selecto grupo es el excelente millero Rei Manda, que en la mayor parte de su campaña estuvo entrenado por Jorge Avelino Piriz, el cuidador de Sub Princess. El criado en el haras Nahuel, que se consagró al ganar el Gran Premio Pedro Piñeyrúa (G1) en 2011, consiguió victorias en Maroñas en cada temporada desde 2010 a 2014 y luego ganó un par de carreras en Las Piedras en 2016. Su primera victoria fue el 10 de abril de 2010 y la última el 19 de junio de 2016: pasaron seis años, dos meses y nueve días, el mayor lapso de tiempo entre una primera y una última victoria. En total cosechó doce impactos.



Sin embargo, si consideramos el Sint aparece otro protagonista y es Super Talk. Ganador clásico como potrillo triunfó en nueve carreras en Maroñas durante las temporadas 2009, 2010, 2012, 2013 y 2014, siendo uno de los 19 animales que ganaron en cinco años carreras en la capital o en Las Piedras. Su historia no terminó ahí y el descendiente de Confidential Talk fue llevado a Melo, donde corrió 20 veces. Allí consiguió un impacto el 5 de junio del 2016, siete años y 19 días después de ganar por primera vez.



Pingos selectos que parecen vencer el tiempo en una actividad que a veces muchas veces es fugaz.