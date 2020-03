Turf suspendido; a causa del Coronavirus no hay carreras

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El COVID-19 sacude los cimientos del mundo, afecta a todo el deporte y por supuesto nuestro turf no queda ajeno a la situación.



Desde que el Coronavirus fue declarado como Pandemia por la OMS comenzaron a sucederse múltiples medidas en nuestro país. Las mismas han ido en aumento. Así, el viernes se corrió con normalidad pero no tuvimos carreras ni sábado ni domingo ya que el gobierno nacional suspendió los eventos públicos.



Esta primera medida adoptada por HRU en la madrugada del sábado en consonancia con el proceder de las autoridades respecto a los eventos deportivos.



Dicha medida generó reacciones entre la gente del turf. Mientras Uruguay suspendía las carreras, en Argentina se corría sin público y lo mismo sucedía en la mayoría de los hipódromo norteamericanos, país que tiene un mayor avance de la enfermedad. En Inglaterra por ejemplo se decidió cerrar al público recién a partir de hoy.



Como respuesta a esta medida se expresó la Asociación de Propietarios, expresando que se debió correr a puertas cerradas. La preocupación de PC pasa por el mismo punto de todos los allegados a la actividad, para que funcioné se debe correr porque se depende del premio hípico.



Además hay que destacar que las actividades diarias, que son muchas, continúan haya o no carreras. Desde APC se bregaba por el retorno de la actividad para la próxima semana.



Sin embargo toda especulación se terminó cuando en la tarde del domingo el Ministerio de Economía y Finanzas emitió el siguiente comunicado: Como consecuencia de la situación de emergencia sanitaria decretada a partir de la verificación de casos de COVID-19, el Ministerio de Economía y Finanzas resolvió el cierre de todas las salas de juegos de azar administradas por la Dirección General de Casinos, y la suspensión de toda competencia hípica en los hipódromos del país, hasta nuevo aviso.



A raíz de la medida oficial que va expresamente sobre los hipódromos y las salas de casino ya no es posible buscar soluciones. No se correrá hasta nuevo aviso.



Tras el comunicado del MEF quien se pronunció nuevamente fue HRU haciendo un resumen de todo lo sucedido en este agitado fin de semana y dejando en claro cuales son las medidas a futuro. Las mismas consisten en:



1. No se recibirán anotaciones para próximas competencias hípicas hasta nueva resolución de la autoridad ministerial.



2. Los Clásicos y Hándicaps especiales suspendidos este fin de semana o en ulteriores reuniones, oportunamente serán reprogramados.



3. Por el momento se continuarán las actividades diarias de entrenamiento, debiéndose coordinar con la Dirección General de Casinos - según se nos ha solicitado - las condiciones para la realización de tales actividades.



4. Se coordinará con los actores hípicos las medidas bajo las cuales se realizaran las reuniones hípicas, a partir del momento que las autoridades competentes habiliten su realización.



Esta es la realidad compleja de nuestro turf al día de hoy.



Al mundo lo afecta una crisis sanitaria como pocas veces se vio. En 2009 la gripe porcina fue muy compleja, sobre todo en México, pero en Uruguay no afectó como la crisis actual. Y lo que es seguro es que del deporte mundial no sufre cancelaciones de este nivel desde la Segunda Guerra Mundial.



Dentro de una panorama así de excepcional, hay que ser muy calmo y tratar de comprender todas las medidas que afectan a cada actividad en particular.



Lo que es claro es que el turf va a sufrir tiempos complejos. Porque es una actividad que depende del día a día, se va a sentir el párate y lo van a sentir muchos de los actores que dependen de que haya carreras.



Lo primero es la salud, toca estar atentos, cuidarnos y esperar que las cosas no pasen a mayores, que todas las medidas logren frenar la propagación del virus y que poco a poco las cosas vayan volviendo a la normalidad.



Creemos que un primer paso será retornar a puertas cerradas, ojalá las condiciones estén dadas lo antes posible para que eso suceda y para que las cosas comiencen a encausarse.