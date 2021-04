El turf internacional con el Derby de Kentucky

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

En una semana en la que, además de lo que ya pasó, se vienen el Kentucky Derby y los Oaks en Estados Unidos, las 1000 y 2000 Guineas en Inglaterra y la jornada de Grupos 1 en Palermo, no es sencillo elegir sobre qué temas escribir y con qué extensión. Curiosamente decidimos no empezar con esos temas sino con otros que son también relevantes y volver al Derby luego.



Las 2000 Guineas de Inglaterra y los jockeys de Gosden



Empezamos por Inglaterra, donde dos caballos entrenados por quizás el mejor de Europa, John Gosden, llegaron separados por una cabeza. El ganador, conducido por Frankie Dettori, y el segundo, que a 300 metros estaba a una cuadra detrás de aquel, por Robert Havlin. Hasta allí, nada nuevo en Lingfield Park, pero ocurre que durante la mañana de la carrera, el caballo conducido por Halvin, llamado Stowell, aumentó su sport en forma desmesurada, dando una idea de que no podía ganar, manteniéndose como super favorito a su compañero de stud, Polling Day. La conducción de Havley, que hizo atropellar a su conducido sin pegarle ni un “chirlo” desde muy lejos, quedó expuesta en los medios y los Stewards del Hipódromo le dieron una suspensión de 21 días por no exigir debidamente a su caballo como obliga el Reglamento de Carreras, poniendo en duda el viejo tema de los riesgos que existen cuando un mismo cuidador o caballeriza presenta mas de un caballo en una carrera que no van en “yunta” a los fines del sport. Gosden explicó en un video que no había chance alguna que Halvin pudiera haber calculado atropellar y perder por una cabeza y que la falta de fustazos fue por una instrucción de él a los jockeys que debutan a productos de 2 años, pero que había convencido al jockey de no apelar y tomarse unas vacaciones con su familia en Escocia. Por suerte para Gosden, el fin de semana fue maravilloso por otros caballos, especialmente por la espectacular reprise de Palace Pier, el hijo de Kingman, ganador dual de Grupo 1 en 2020 y que ahora buscará convertirse en el número 1 entre los adultos de Europa durante el verano y, según Gosden, intentar nuevamente ganar en Ascot, donde fue 3ro en el Queen Elizabeth debido a problemas con sus herraduras.



Las 2000 Guineas de Inglaterra del próximo sábado, sobre los 1600 metros derechos de la pista de Newmarket, una carrerita clásica que se corre desde 1809, parece a priori una batalla entre los O’Brien, Padre e Hijo, y Charlie Appleby. Los O’Brien tienen el favorito (Thunder Moon) y dos serios candidatos en St. Mark Basilica y Wembley. Appleby por su parte tiene dos balas en One Ruler y Master of the Seas, éste último elegido por el jockey de la casa William Buick. Adicionalmente la familia Maktoum decidió pagar las 30 mil Libras y poder anotar a Mutasaabeq. Para los que buscan mejores dividendos con buenos caballos, ya que los anteriores están dentro del rango de 9 a 2 hasta 14 a 2, sugerimos seguir a alguno de los 3 siguientes. Otro potrillo de los O’Brien, Battleground, que cruzó en su momento el Oceano y fue segundo en la Breeders Cup, el pupilo de Jim Bolger Mac Swiney y Chindit, el pupilo de Richard Hannon. O’Brien Padre busca su onceavo triunfo en la carrera y retomar la senda de triunfos que ostentaba por 3 años consecutivos hasta que el año pasado se la cortó el bueno de Balding con Kameko. Favoritos eran los de antes? Solamente cuando hay super caballos, por ejemplo Frankel 1 a 2 o Nijinsky 4 a 7, marcando un claro dominio que en esta ocasion no hay.







En Hong Kong volvió a correr una máquina y festejó Japón



Antes de ir “a lo que viene”, aún sabiendo que han sido ya divulgados los resultados ampliamente, queremos contarles que el domingo se llevó a cabo en Hong Kong el Champions Day, con caballos locales (léase entrenados en HK, pero extranjeros) y algunos de los mejores de Japón. La reunión, a pesar de tener algunas carreras no muy numerosas como gustan en Asia en general, produjo una recaudación de aproximadamente 205 millones de dólares y tuvo dos resultados de relevancia internacional. Primero el triunfo de Golden Sixty en el Grupo 1 de la milla en el césped en apenas algo más de 1.33 por una cabeza. El hijo de Medaglia D’Oro, ganador de 17 de sus 18 presentaciones, las últimas 14 en forma consecutiva, pasó a ganar por cuarta línea y cuando parecía que el final era un desfile, el campeón se amansó como se su costumbre y la atropellada de More Than This le cortó la respiración a más de uno. Su jockey, Vincent Ho, tuvo que trabajar duro con su brazo derecho para completar un doblete clásico al ganar el Grupo 1 Queen Elizabeth Cup sobre 2000 metros de césped sobre el lomo de Loves Only You (Deep Impact), que valora aún más el resultado de la carreras del césped de Dubai ya que llegó tercera allí abrazada al crack Mishriff el mes pasado en 2400 metros. Los 4 primeros de éste último clásico fueron caballos japoneses.







Un Derby para Tapit, Curlin o para Oxbow?? O para Candy Ride? O para Orb?



Del lado del Derby de Kentucky, es bien conocido el favoritismo sostenido del invicto Essential Quality (Tapit) en 2 a 1, seguido de 3 caballos con similares dividendos anticipados que rondan los 5 a 1, Known Agenda (Curlin), Rock Your World (Candy Ride) y Hot Rod Charlie (Oxbow). De todos ellos queremos detenernos en el hijo de Candy Ride, ya que tiene algunas características que lo hacen un poco más candidato de lo que dicen los dividendos. Es invicto, ganó en el pasto y luego pasó a la arena donde ganó el Santa Anita Derby de lado a lado en rápidos 1.49 y tiene el Beyer mas alto de todos los competidores. Además, visualmente, dejó una tremenda impresión en los periodistas de California y ahora de la helada Kentucky (ayer cayó un poco de nieve aún de madrugada). Sobre Candy Ride no se puede agregar mucho más a todo lo que hemos escrito nosotros y tantos periodistas del planeta, y éste ejemplar además tiene un pedigree materno que reafirma que tomará sin dudas la distancia del Derby, además de su valor comercial, ya que tanto este potrillo como su hermanita se vendieron en 600 mil dólares.



Todos conocen al propietario de Essential Quality, la familia Maktoum, pero es interesante conocer algunos de los otros que sueñan con el Derby. Grupo pintoresco el de Hot Rod Charlie, ya que es un sindicato de amigos californianos, ex deportistas y empresarios, o el grupo del hijo de Orb, O Besos, padrillo en Uruguay, conducido con mano de hierro y sabiduria por Terry Finley, o los super “billonarios” (millonarios queda chico ya en USA), como el dueño de King Fury (Curlin) que llevó Reebok a USA y se la vendió en algo menos de 4 mil millones de dólares a Adidas, o la dueña de Soup And Sandwiches (Into Mischief), heredera de la multinacional Campbel Soup, o el dueño de Dynamic One (Union Rags), conocido y exitoso propietario de caballos de carrera que desarrolló en USA bebidas con vitaminas y demás productos para la salud y que cuenta con un patrimonio de algo mas de 1500 millones de dólares, o por supuesto los conocidos de Calumet Farm, ahora bajo al tutela de Brad Kelley, quien es el 10mo propietario de tierras de USA y que presenta a Bourbonic (Bernardini) y así podríamos seguir con todos ellos y contar sus increibles historias de vida, pero también todos ellos nos dirían que el sueño que quieren cumplir es ganar el Derby el primer sábado de Mayo.



Sin duda que para la hípica de Uruguay sería motivo de satisfacción que O Besos, el hijo de Orb, ganara o tuviera una buena colocación en el Derby. Su última carrera es muy buena, un tercer puesto en el Louisiana Derby a 2 cuerpos en 1900 metros. Recordemos que Orb, además de haber ganado el Fountain of Youth, Florida Derby y Kentucky Derby en 50 días, solamente perdió contra super caballos como Palace Malice, Will Take Charge y Oxbow en sendos Grupo 1, por lo que O Besos tiene todo lo necesario para llegar a la meta corriendo fuerte. Y de hecho, fue lo que pasó en su última presentación, el Lousiana Derby, donde ganó uno de los candidatos del Derby, Hot Rod Charlie ,y O Besos quedó 3ro en bandera verde, atropellando por dentro con una fuerza que en la distancia del Derby puede ser letal, sobre todo porque la carrera se espera que tenga parciales fuertísimos desde el vamos. Dos conocidos periodistas del Daily Racing Form coincidieron en que apostar a los 3 puestos a O Besos era la apuesta inteligente (the wise man bet) y sin duda lo recomiendan para las apuestas combinadas, apenas por detrás de los 4 candidatos.