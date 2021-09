El trotamundos viaja al Latino de Maroñas

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

A la fecha ya se tienen confirmadas las delegaciones locales y argentinas para la gran carrera del domingo 24 de octubre. Es que, con los fuertes nombres de Atlético el Culano, invicto a lo largo del 2021 y del ganador de cuatro URU G1, Aero Trem, los vecinos del Plata no quisieron ser menos y tras nominar a Village King, ganador del pasado Gran Premio 25 de Mayo y del clásico Emotion Orpen, en la víspera las autoridades de San Isidro nominaron al trotamundos Miriñaque para que será el tercer argentino en las gateras del Longines Gran Premio Latinoamericano G1 que se corre en Maroñas, en arena sobre 2000 metros el 24 de octubre.



Es, hoy, Miriñaque, el ejemplar extranjero más fuerte que los nuestros vayan a enfrentar. En 2019 es titular de Polla y Nacional en Palermo para ser tercero en el Pellegrini detrás de Nao da Mais. En 2020 fue escolta de Tetaze en la grama de San Isidro (Ajuste Fiscal llegó a tres cuerpos y un cuarto del hijo de Hurricane Cat) en el Latino para luego armar las valijas y salir a competir en el exterior.



En agosto, Miriñaque corrió la Pacific Classic G1 sobre dos kilómetros para llegar 5º a varios cuerpos de Maximun Security en el hipódromo de Del Mar, tras otro mal paso en carrera de G2 se rehabilitó, el 6 de noviembre en el Aftercare Stakes G2 de Keeneland en donde llegó en segundo lugar.



Tras ello viajó a Catar, el 20 de febrero del presente año llegó 7º a seis largos y medio del ganador Gifts of Gold en el The Red Sea Turf Handicap sobre 3000 metros en el hipódromo de Riad. A su regreso a Buenos Aires fue de la partida en el Gran Premio 25 de Mayo de Palermo donde fue escolta de Village King a medio pescuezo en prueba de 2400 metros.



Nos informa el colega Diego Mitagstein de la vecina orilla que el defensor del Parque Patricios se mueve para viajar, dio pasada en la milla en 1m37s y 1200 en 1m12s dejando en evidencia que se encuentra más que bien y enfrentar a lote de la región que también integrarán ejemplares de Brasil, Chile y Perú que tiene una clasificatoria el próximo fin de semana en donde hay siete anotados.



De aquí, este domingo corre Blanc de Noirs que figura como extra clasificado y pronto para pasar por caja al igual que el argentino Sandino Ruler que tiene pronta la valija.