Triunfos clásicos hacia Reyes 

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

El potrillo Noidea Day obtuvo de muy buena forma el clásico Argentina, prueba que abrió la jornada sabatina en el hipódromo de Maroñas. El defensor del “Sporting Club” llegó con cuerpo y cuarto a la meta delante de Por una Cabeza empleando 1’30”81 para recorrer las quince cuadras pactadas y pone proa al Gran Premio Pedro Piñeyrua del próximo 6 de enero.

La prueba tuvo un mano a mano, de apertura de gateras a los 300 finales entre Old Shipman y el descendiente de Went the Day Well, mientras que Por una Cabeza quedaba relegado al tercer y último puesto.

Los punteros detuvieron relojes en exigentes 22”53 y 44”50, siempre con el pupilo de Signoretti, pegado a los palos, con ventajas por sobre el Firpo que demostraba siempre traer acción.

Cuando enfilaron a la recta de tribunas, con fuerte viento en contra, Old Shipman comenzó a recibir llamados por parte de su jockey Maicol de Souza mientras que Noidea Day venía de forma cómoda a su lado, desde el fondo Javier Emanuel Pérez le hacia sentir el rigor al suyo para acercarse a los punteros.

En los 300, Noidea Day supera a su compañero de ruta y sin inconvenientes soporta embate de Por una Cabeza que ocupó buen puesto de escolta llegando tercero Old Shipman a varios cuerpos.

Asamblea

La excelente Blossom volvió por sus fueros en el clásico Asamblea General Legislativa, derrotó por varios cuerpos a Barceloneta que, en bandera verde, se quedó con el puesto de escolta, fue tercera La Maestranza a la testa cerrando chapas rentadas Regal Cassandra a varios cuerpos.

Blossom. La Ecclesiastic volvió al triunfo con aire de enero. Foto: Marcelo Bonjour.

La defensora de “El Facu” detuvo el teletimer en excelentes 1’29”97, mejor tiempo que los potrillos en el “Argentina” y demuestra, la descendiente de Ecclesiastic que está pronta para volver a la distancia donde perdió su invicto, los dos kilómetros del “Ciudad de Montevideo - Jorge Batlle” G1 del próximo Mitin de Reyes.

La carrera se hizo con Regal Cassandra moviendo delante con Blossom a su lado, luego se ubicaban La Maestranza junto a Barceloneta, las de vanguardia pasaron los primeros 400 y 800 en 22”48 y 46”78 con la de Minetto con ventajas sobre la de Robaina, Méndez movía a Barceloneta para quedar a tiro de la puntera cerrando filas La Maestrenza.

Al doblar y entrar a los últimos 550 de competencia, Regal Cassandra le deja los palos a Blossom, su jockey la mueve y en los 400, la gran favorita toma riendas del clásico, desde el fondo tanto Barceloneta como la Maestranza van en busca de la puntera, en los 250, Bueno “chista” a Blossom que vuelve a salir como disparada para irse en busca de un nuevo éxito de corte mayor.

Ganó Blossom y se postula en Reyes.

Ganadores.



1) Noidea Day - H. Eugui



2) Blossom - C. Bueno



3) Kurdistana - V. Leal



4) Larravide - H. Lazo



5) Xereta - V Leal



6) Cher. Jones - F. Hernández



7) Little Leca - G. Bonacci



8) Quiet D´Or - J. C. Méndez



9) Malala Rubia - R. Silvera



10) Metódica - R. Cornelli



11) French Boy - E. Acosta



12) Back Reason - H. Lazo



13) Chia F. - H. Lazo



14) Saltonbide - P. Rodriguez