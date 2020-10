Triunfos de Almoradi e Intocable Z

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

En un apretado final, con sentencia de cabeza y pescuezo, el alazán Almoradi se adjudicó el clásico Alfredo De Castro Pérez, Listado sobre 1600 metros, y mantiene hegemonía en la distancia. El defensor del Crespi llegó a póquer de victorias en línea. Con la monta de Julio César Méndez derrotó a su compañero de techo Aero Trem, que dejó en tercer lugar al ascendente Folk Honour en un desenlace final en donde valían los gritos de los tres. Ganó Almoradi, domina y a sus seis años regala salud, garra y guapeza.



La carrera se hizo con Folk Honour en delantera, le seguían el tren Sinabung y Noidea Day quedando el resto a unos tres cuerpos de los que fueron a buscar la vanguardia. Recorridos 400 metros en 24”27, el Honour and Glory toma ventajas sobre Sinabung, quedando tercero adentro Noidea Day con Almoradi a su lado, dejando a la yunta del Old Friends en retaguardia junto a Homeu. Antes de girar el codo (800 en 46’’41), Folk Honour era el decidido puntero con Sinabung a su lado y más abierto Almoradi, con Aero Trem acercándose a los de delantera. En los 400 Almoradi le entra al cuerpo a Folk Honour, que se defiende mientras que Leal llama al ganador del pasado Piñeyrúa y va en busca del Top Hat. En los 150 Folk Honour intenta volver, Almoradi se mantiene y Aero Trem descuenta, para llegar segundo del defensor del Crespi, que detuvo relojes en excelentes 1’35”28. En vísperas del viaje de Ajuste Fiscal a Dubai y el pensamiento del entrenador de los dos caballos que definieron la prueba de la milla, todo parecería indicar que uno de los dos bien podría integrar la delegación para competir en Meydan. Sea uno u otro, tienen campaña para destacarse en Oriente.







CARLOS REYLES. La sangre de pasto se hizo notar en el clásico Carlos Reyles, Listado sobre 2300 metros en césped. En el disco fue triunfo de Intocable Z en 2’20”09 para derrotar por un cuerpo a Capita, quedando tercero al hocico Happy Day. Fue cuarto Garmisch a tres cuerpos. El padrillo Midas Touch se lleva su primer galardón estelar en Maroñas sobre un Vettori, dejando tercero a otro Midas Touch. La prueba tuvo a King Silence enseñando el camino desde apertura de gateras, su unieron a grupo de avanzada Capita, Garmisch, Engineer e Intocable Z dejando atrás a Happy Day junto a Mitterand y Fundador Mt. En recta opuesta, con parciales de 23”74 y 48”21, el conducido por Fabio Guedes tenía a Capita como com pañero de vanguardia. Cerca acechaban Garmisch, Engineer e Intocable Z. En la previa de la recta, Garmisch, King Silence y Capita entraron en una línea, cerca quedaba Intocable Z superando a Happy Day y Mitterand. En los 250, Garmisch y Capita no pudieron con la estocada de Intocable Z que, domina en menos de 50 metros y se lanza hacia disco triunfal, al que llega con ventajas sobre Capita que logró mantener puesto de escolta ante atropellada final de Happy Day.







HANDICAP ESPECIAL. Qué linda definición tuvo el especial Adolfo Artagaveytia, 1200 sobre grama. La perdedora Coisa Linda derrotó, con amarilla incluida, a Maga Purse por media testa; fue tercera Templaria de tres cuerpos y medio cerrando el rentado Flora Gambo’a, quedando quinta New Orleans. Fueron My, Lisarb y Ammi Runner las que movieron las agujas en primera partida de la carrera; cerca quedaba Leoparda Brava junto a Coisa Linda. Entradas a la recta, varias quedaron en posición de ir a buscar la carrera. A 250 del espejo fue Coisa Linda -muy bien administrada por el aprendiz Edison Rosas- la que tomó la punta; de 100 al disco le llevó la carga Maga Purse, que fue escolta con reclamo incluido. Buen triunfo de la pupila de Antonio Cintra, que cargando peso oblea les hizo sentir la diferencia de plomo a sus rivales. Detuvo el teletimer en buenos 1’09”35.







JULIO CÉSAR MÉNDEZ. Luego de su triunfo con Almoradi, el jinete melense tuvo un contratiempo en las gateras con una potranca que le apretó ambas piernas y tras un golpe, Méndez perdió un diente. Tras pasar por el BSE, JCM ya se encuentra en su casa.